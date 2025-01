Disparition de Lydie Logé: Monique Olivier a donné "des précisions"

Richard Delgenes, l'avocat de Monique Olivier, le 23 janvier 2025, à Argentan, dans l'Orne ( AFP / Damien MEYER )

La "mémoire assez précise" de Monique Olivier va-t-elle permettre de retrouver le corps de Lydie Logé, comme l'espère son avocat ? 31 ans après la disparition de cette femme, que Michel Fourniret est soupçonné d'avoir tuée, son ex-épouse a participé jeudi dans l'Orne à un troisième jour de recherches.

"On a des éléments qui nous permettent d'être optimistes", a déclaré à des journalistes Me Richard Delgenes, devant la gendarmerie d'Argentan où sa cliente a été interrogée dans la matinée.

"J'avais peu d'espoir parce que 30 ans plus tard c'est difficile mais compte tenu de la participation de Mme Olivier aujourd'hui, je me dis que c'est possible de retrouver le corps de Lydie Logé".

L'ex-épouse de Michel Fourniret est repartie durant l'après-midi sur différents sites, s'arrêtant notamment durant quelques minutes dans les carrières de Tinchebray, dans un convoi formé de plusieurs fourgons de la gendarmerie, selon des journalistes de l'AFP sur place.

Le convoi est revenu à la gendarmerie d'Argentan vers 18h00.

Une escorte de gendarmes lors du déplacement de Monique Olivier à Saint-Christophe-le-Jajolet, dans l'Orne, sur les lieux de l'ancien domicile de Lydie Logé, le 21 janvier 2025 ( AFP / LOU BENOIST )

"Sur l’endroit où peut se trouver le corps de Lydie Logé, on n’a pas l’endroit en tant que tel (…) mais Mme Olivier a donné des précisions", a ajouté Me Delgenes. "Compte tenu de l’endroit décrit, je pense qu’on peut trouver le corps de la victime".

"Ce matin, c'est le troisième jour de déplacement ici dans l'Orne pour essayer de retrouver le corps de Lydie Logé et l'objectif de ce matin, c'était de mettre dans des procès-verbaux (...) toutes les dépositions de Monique Olivier et le résultat des investigations qui avaient été faites jusqu'à présent", a expliqué Me Delgenes.

Depuis mardi, Monique Olivier, 76 ans, a été emmenée sur différents lieux du Calvados et de l'Orne, ainsi qu'au domicile de Lydie Logé à l'époque des faits à Saint-Christophe-le-Jajolet (Orne).

Monique Olivier a, selon son avocat, "une mémoire assez précise" de ce qu'il s’est passé il y a plus de 30 ans.

Richard Delgenes, le 23 janvier 2025, à Argentan, dans l'Orne ( AFP / Damien MEYER )

"Elle était très volontaire, en tout cas elle a répondu à toutes les questions, la sincérité était là", a ajouté Me Delgenes, à propos de sa cliente, condamnée deux fois, en 2008 et en 2023, à la réclusion à perpétuité notamment pour complicité dans sept meurtres de jeunes filles au total, dont celui d'Estelle Mouzin.

Lydie Logé, mère d'un garçon de sept ans, avait disparu le 18 décembre 1993 à l'âge de 29 ans à Saint-Christophe-le-Jajolet, petit village de 240 habitants peu après avoir fait des courses de Noël avec une amie.

- "Le nom de Fourniret" -

Alors que deux enquêtes de 1994 à 1998 puis de 2004 à 2009, avaient abouti à des non-lieux, les investigations ont été relancées en 2018 après des rapprochements établis entre les traces ADN issues de composés organiques trouvés dans la camionnette de Michel Fourniret et l'ADN de la mère de Lydie Logé.

En janvier 2021, Monique Olivier a été mise en examen pour complicité d'arrestation, d'enlèvement, de détention ou de séquestration arbitraire dans cette enquête.

Monique Olivier, le 28 novembre 2023, devant la cour d'assises de Nanterre, dans les Hauts-de-Seine ( AFP / Miguel MEDINA )

Son ex-mari, surnommé L'Ogre des Ardennes, avait été mis en examen pour enlèvement et séquestration suivis de mort. Il est décédé quelques mois plus tard, en mai 2021.

Michel Fourniret avait été condamné en 2008 à la perpétuité incompressible notamment pour sept meurtres de jeunes filles commis entre 1987 et 2001. En 2018, il avait à nouveau écopé de la perpétuité pour l'assassinat de Farida Hammiche.

Selon Michel Lerat, le maire de Boischampré, dont Saint-Christophe-le-Jajolet est devenue une commune déléguée, Lydie Logé et sa famille s'étaient installés depuis "quelques mois" dans leur pavillon lorsque la mère de famille avait disparu.

Il avait côtoyé la jeune femme, qui lui avait demandé un stage de secrétariat de "trois, quatre semaines" au sein de la communauté de communes. M. Lerat a décrit Lydie Logé comme "vraiment sérieuse", ponctuelle et "tout à fait agréable".

"Quand le nom de Fourniret est apparu, là, les gens ont pris conscience de ce qui avait dû se passer", a déclaré l'élu à l'AFP.