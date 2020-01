Disparition de Kobe Bryant : Le monde du sport uni par la même douleur

C'est un basketteur mythique qui s'est éteint tragiquement ce dimanche soir, oui. C'est un immense champion, aussi. Mais c'est avant tout un sportif qui nous a quittés. Et c'est en cela que sa disparition touche bien au-delà des parquets de basket et qu'elle émeut, a minima, le monde du sport dans son ensemble. Qu'importe que l'on soit incollable sur les records, la carrière et le profil technique du joueur ou qu'on ne le connaisse qu'au travers de quelques paniers mythiques. Qu'on se soit levé en pleine nuit alors qu'on avait cours le lendemain pour le voir jouer ou qu'on se soit contenté d'acheter un maillot juste parce que son nom était connu. La force des champions de cette envergure, c'est qu'ils parlent aux initiés comme aux novices. Qu'on aime le basket ou pas, tout le monde sait qu'il est une légende du sport. Qu'il représente la perfection, le travail, le talent et tout ce qui mène ces athlètes hors normes aux sommets de la gloire. Comme ses coéquipiers, ceux qui essaient de lui succéder ou de marcher dans ces pas, ceux et celles qui s'en inspiraient et s'en inspirent, et plus généralement comme ses confères ou consoeurs sportifs et sportives de haut niveau. Ces champions et championnes qui nous montrent qu'on a rien sans rien, et qui partagent avec nous leur excellence et le goût d'une élite qui nous serait par définition inaccessible. Qui nous fabriquent des souvenirs autant que des rêves. Si on répète à l'envi que le sport est une famille, c'est parce qu'il rassemble aussi les disciplines et leurs fans. C'est encore plus vrai dans ces terribles moments de drame : on peut vibrer chacun pour son sport au long des saisons mais, bien souvent, on pleure ensemble, de joie ou de tristesse. La douleur ne se soucie pas de savoir si on joue à cinq, à onze ou à quinze, sur un parquet, sur une patinoire ou sur une pelouse. Si tous les mordus de basket, joueurs, fans ou observateurs, pleurent la mort d'un des leurs, ceux qui préfèrent le foot, le rugby, le tennis, le handball, la natation et autres ne peuvent que les rejoindre et les comprendre dans leur peine. Parce que nous aimons le sport, parce que nous aimons les sportifs et les sportives, et parce que nous profitons aussi des grands moments de bonheur Lire la suite de l'article sur SoFoot.com