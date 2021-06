Disparition de Delphine Jubillar: le mari mis en examen pour meurtre et écroué

Cédric Jubillar lors d'une marche blanche organisée à Albi en souvenir de son épouse Delphine, le 12 juin 2021 ( AFP / Fred SCHEIBER )

Cédric Jubillar a été mis en examen et écroué vendredi, six mois après la disparition de son épouse, Delphine Jubillar, 33 ans, une infirmière du Tarn et mère de leurs deux enfants.

Il a été mis en examen pour "homicide volontaire par conjoint et vient d'être placé sous mandat de dépôt. (...) Il conteste son implication dans cette affaire", a déclaré le procureur Dominique Alzeari, lors d'une conférence de presse d'une heure.

La "disparition criminelle est privilégiée", il y a une "présomption d'homicide" et les recherches de la mère de famille se poursuivent à "un haut niveau", a ajouté le magistrat, mettant l'accent sur un "contexte de séparation très conflictuel" avec une violente dispute le soir du 15 décembre dont aurait été témoin leur fils de 6 ans.

- "Aucune raison de disparaître" -

Le peintre-plaquiste de 34 ans avait "de très grandes difficultés, affectives et matérielles, à accepter cette séparation", selon M. Alzeari. Il a convenu être au courant que son épouse avait un "amant", la surveillait, se montrait "intrusif" parfois "brutal et agressif", selon le magistrat.

Et Delphine Jubillar, "qui adorait son métier, qui adorait ses enfants, n'avait aucune raison de disparaître", a-t-il insisté, s'étonnant qu'elle puisse partir volontairement "sans son chargeur de téléphone, sans son sac à main, sans ses lunettes, dont elle avait besoin, sans son véhicule".

Jean-Baptiste Alary, avocat de Cédric Jubillar, le 18 juin 2021 à Toulouse ( AFPAFP / VALENTINE CHAPUIS )

Mais "à ce stade du dossier, sans corps, sans connaître les origines d'un décès dont on ignore jusqu'à la réalité, retenir une intention homicide est ahurissant", a dénoncé Jean-Baptiste Alary, l'avocat de Cédric Jubillar.

"Ce sont les indices graves ou concordants qui conduisent à des mises en examen. Au niveau des indices, c'est assez pauvre. C'est juridiquement incohérent. Le dernier scénario est une dispute qui a mal tourné, et quelques heures plus tard devant le juge on dit que c'est un meurtre aggravé. L'incohérence est assez massive", a martelé Me Alary.

"La manière dont la garde à vue (de 48 heures) s'est déroulée, c'était un moyen de pression psychologique pour le faire craquer, ça n'a pas fonctionné, car peut-être, tout simplement, ses dénégations sont réelles, c'est une possibilité à laquelle les magistrats ont été insensibles, comme les enquêteurs", a-t-il insisté.

Le procureur Dominique Alzeari lors d'une conférence de presse à Toulouse, le 18 juin 2021 ( AFPAFP / VALENTINE CHAPUIS )

Cédric Jubillar avait signalé aux gendarmes la disparition de la mère de ses deux enfants de 2 et 6 ans dans la nuit du 15 au 16 décembre à Cagnac-les-Mines, près d'Albi. Le couple était en instance de divorce.

Selon la version du mari, Delphine Jubillar est sortie de la maison le 15 décembre vers 23H00 pour promener leurs deux chiens, en plein couvre-feu, vêtue d'une doudoune blanche et avec son téléphone portable. Les chiens seraient revenus à la maison sans elle, selon le mari.

Réveillé vers 04H00 par les pleurs de leur fille, Cédric Jubillar se serait alors rendu compte de l'absence de son épouse et aurait téléphoné à des amies de cette dernière, habitant le village, pensant qu'elle pouvait se trouver chez l'une d'elles. Il a ensuite appelé la police.

- Lavage suspect -

La maison où vivait Delphine Jubillar, le 22 décembre 2020 à Cagnac-les-Mines, dans le Tarn ( AFP / Fred SCHEIBER )

A l'arrivée des gendarmes vers 04h50 du matin dans la maison, "dont l'entretien est extrêmement négligé", Cédric Jubillar était en train de faire tourner une machine à laver, avec une couette à l'intérieur, celle dans laquelle dormait la mère de famille, s'est étonné le procureur.

Le procureur a salué le travail des gendarmes de la Section de recherche de Toulouse qui ont mené "six mois d'enquête intense, des investigations multiples et complexes". Quelque 2.500 actes et procès verbaux ont été établis depuis fin décembre et une quarantaine d'expertises, selon M. Alzeari.

Après la disparition, des regards accusateurs, notamment de l'entourage de Delphine, se sont rapidement portés sur le mari, critiqué pour sa consommation de cannabis, et pour tarder à terminer la maison dans laquelle habitait la famille Jubillar.

Des collègues et proches de Delphine Jubillar participent à une marche blanche, le 12 juin 2021 à Albi ( AFP / Fred SCHEIBER )

Récemment, Cédric Jubillar s'était affiché sur son compte Facebook en compagnie de sa nouvelle compagne, ce qui avait fait bondir les proches de l'infirmière. Pour le procureur, il "a eu un deuil très rapide, il a parlé très vite de sa femme au passé".

A quelques jours de Noël, la France s'était émue de la disparition de Delphine Jubillar. Elle était survenue quelques semaines après la condamnation de Jonathann Daval, pour le meurtre de sa femme qu'il avait longtemps nié, en jouant le rôle du mari éploré.

ap-dmc-cpy/nm