Disparition dans le Tarn: un millier de personnes pour une battue à Cagnac

Battue à Cagnac-les-mines (Tarn) le 23 décembre 2020 pour retrouver une mère de famille disparue dans la nuit du 15 au 16 décembre ( AFP / Fred SCHEIBER )

Un millier de personnes encadrées par des gendarmes ont participé mercredi matin à Cagnac-les-mines (Tarn) à une battue citoyenne pour retrouver une mère de famille de 33 ans, Delphine Jubillar, disparue en pleine nuit dans la nuit du 15 au 16 décembre, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Un couteau, un portable et des chaussettes ont notamment été trouvés, a indiqué à l'AFP le lieutenant-colonel Thierry Blondet, numéro 2 des gendarmes du Tarn. "On a trouvé plein de choses. Forcément, puisqu'il y avait mille personnes qui cherchaient".

Mais il a appelé à une "grande prudence": "Tout ce qui a été trouvé a été saisi et placé sous scellé et les examiner, ça prend du temps", a-t-il ajouté.

Au moment de sa disparition, cette femme mince aux longs cheveux bruns, était vêtue d'une doudoune blanche.

Les très nombreux volontaires, dont le mari de la jeune infirmière, se sont d'abord rassemblés vers 09h00 sur un terrain de sport de cette ancienne cité minière de près de 3.000 habitants avant d'être organisés en petits groupes d'une vingtaine de personnes pour fouiller les alentours.

Une deuxième battue citoyenne est prévue à 14h00.

Lundi, le procureur d'Albi avait indiqué qu'"aucune hypothèse" n'était "privilégiée" pour expliquer cette disparition soudaine.

L'infirmière "serait partie seule à pied dans la nuit de mardi" 15 décembre et "c'est au petit matin que le mari se serait aperçu que sa femme n'était plus au domicile et a signalé la disparition", avait précisé le magistrat Alain Berthomieu.

A ce jour, les investigations se poursuivent dans le cadre d'une enquête pour "disparition inquiétante". Plusieurs pistes sont néanmoins explorées, de la disparition volontaire à la disparition accidentelle en passant par l'hypothèse criminelle.

Une information judiciaire pourrait être ouverte rapidement.

