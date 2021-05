Disneyland Paris situé à Marne-la-Vallée, en grande banlieue parisienne, le 15 juillet 2020 ( AFP / Aurelia MOUSSLY )

Première destination touristique privée en Europe, Disneyland Paris rouvrira au public le 17 juin, a annoncé lundi le parc d'attractions qui était fermé depuis le 30 octobre à cause de la crise sanitaire.

"Nous sommes heureux d'annoncer que Disneyland Paris rouvrira ses portes à partir du 17 juin 2021 avec les Parcs Disneyland et Walt Disney Studios, l'hôtel Disney's Newport Bay Club et Disney Village", a indiqué dans un communiqué le parc situé à Marne-la-Vallée près de Paris.

"Notre réouverture s'accompagnera de mesures d'hygiène et de sécurité appropriées", indique le site sans plus de détails sur les jauges qui pourraient être appliquées en termes d'accueil.

"Nos mesures continuent de refléter les recommandations des autorités françaises, faisant preuve de notre capacité à améliorer l'expérience des visiteurs tout en offrant un environnement sécurisant pour tous. Comme les autorités françaises recommandent le port d'un masque approprié dans tous les lieux publics, Disneyland Paris demande à tous ses visiteurs à partir de 6 ans d'en porter un", est-il précisé.

Le parc précise que des mesures "de santé et de sécurité" seront mises en oeuvre sur l'ensemble du site, "les files d'attente, les boutiques, les hôtels, les restaurants et les autres installations". "Elles seront également renforcées dans les véhicules des attractions. Certains spectacles, expériences ou événements, n'auront pas lieu ou pourront être modifiés à la réouverture en fonction de l'évolution des directives des autorités françaises et sanitaires", indique le communiqué.

Le site - qui emploie quelque 17.000 personnes - ne communique plus son nombre de visiteurs depuis 2015, année où il avait accueilli 14,8 millions de personnes.

"Les conditions de réservation actuelles permettent une grande flexibilité sur les séjours et les billets datés", met en avant Disneyland Paris.

Après avoir cessé son activité entre le 13 mars et le 15 juillet 2020, Disneyland Paris était fermé depuis le 30 octobre. Il avait déjà repoussé à plusieurs reprises sa réouverture, initialement prévue le 13 février, puis le 2 avril, en raisons des restrictions sanitaires.

Aux Etats-Unis, le parc d'attractions Disneyland d'Anaheim, au sud de Los Angeles, a rouvert fin avril, avec une jauge limitée à 25% de la capacité d'accueil habituelle.

