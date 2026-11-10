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Disney et Skydance intéressés pour diffuser la Ligue 1
information fournie par So Foot 10/11/2026 à 15:45

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Disney et Skydance intéressés pour diffuser la Ligue 1

Disney et Skydance intéressés pour diffuser la Ligue 1

La valse des contrats. Comme l’indique Bloomberg , Disney et Skydance (CNN, CBS News, HBO et les studios de cinéma Paramount Pictures et Warner Bros) postulent pour reprendre les droits de la Ligue 1 pour la période 2027-2032. L’appel d’offres pour la diiffusion du championnat a été lancé le 2 novembre dernier par la LFP. Les candidats ont jusqu’au 3 décembre pour déposer leur proposition financière.

Des accords avec Canal + bloquent les possibilités

Disney a dézingué son partenariat avec Canal+ pour chiper les droits de la Liga à BeIN Sports , ce qui laisse supposer la possibilité d’une nouvelle acquisition. Pour autant, Skydance n’est pas un concurrent moins redoutable, bien qu’il reste des accords de distribution avec la chaîne cryptée française qui limitent pour le moment les arrangements. La 4 reste floue quant à ses ambitions, privilégiant pour le moment les joutes européennes au bon vieux parfum du Multiplex du samedi soir.…

SW pour SOFOOT.com

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