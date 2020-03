Discussion "dans les prochains jours" sur les salaires dans la santé (Darmanin)

Une discussion au sein du gouvernement est prévue "dans les prochains jours" sur une revalorisation de la rémunération des personnels de santé, a indiqué jeudi à l'Assemblée nationale le ministre de l'Action et des Comptes publics Gérald Darmanin.

"Nous avons prévu une provision pour que chaque heure supplémentaire soit payée pour l'ensemble de l'hôpital bien sûr, mais également pour discuter avec le ministre de la Santé et des solidarités dans les prochains jours de la revalorisation souhaitée - et c'est bien normal - pour le personnel hospitalier dans ces conditions si difficiles", a déclaré le ministre lors de la présentation, liée à la crise du coronavirus, du projet de loi de finances rectificative (PLFR).

M. Darmanin a rappelé qu'une "provision supplémentaire de deux milliards d'euros est intégrée à ce PLFR, pour couvrir les achats de matériel pour les professionnels de santé, singulièrement des masques, et les indemnités journalières" pour les arrêts-maladie.

La députée socialiste Valérie Rabault a interpellé le ministre sur ces deux milliards d'euros: "Personne ne les a vus. Où ils sont?", s'est-elle exclamée.

Les hôpitaux publics sont sous tension depuis un an et ses agents demandent plus de moyens, dont des revalorisations de salaires significatives pour enrayer la fuite des personnels.

Faute d'avoir obtenu l'ouverture immédiate de négociations, plus de 800 médecins-chefs avaient renoncé fin janvier - début février à leurs fonctions administratives, tout en continuant d'assurer les soins.