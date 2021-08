Discovery accuse la Pologne de vouloir le censurer et menace d'aller en justice

Le parlement polonais a approuvé un projet de loi visant à interdire les groupes non basés dans la zone économique européenne à posséder des médias. Le groupe américain, particulièrement visé par le texte, dénonce une atteinte à la liberté de la presse.

Des manifestants polonais soutiennent publiquement la chaîne TVN, possédée par le groupe américain Discovery, menacée par le projet de loi du gouvernement polonais, le 11 août 2021 à Varsovie. ( AFP / JANEK SKARZYNSKI )

Le projet de loi de contrôle des médias va-t-il amener la Pologne devant les tribunaux ? C'est la menace qu'a brandie Discovery, jeudi 12 août. Le groupe américain a promis de poursuivre en justice la Pologne si cette dernière approuvait la loi controversée sur les médias qui pourrait la priver d'une participation majoritaire dans un groupe de télévision polonais. Selon l'opposition, ce texte risque de porter atteinte à la liberté d'expression, les critiques du gouvernement émanant de groupes de médias battant pavillon étranger.

Au début de cette semaine, le Parlement polonais a approuvé la nouvelle loi qui pourrait interdir aux compagnies localisées en dehors de la zone économique européenne de posséder une participation majoritaire dans des médias audiovisuels polonais.

La loi a été violemment critiquée par Washington et Bruxelles. Elle a engendré d'importantes manifestations en faveur de la liberté de la presse en Pologne.

Le gouvernement conservateur nationaliste affirme que la loi a pour but d'empêcher les puissances extérieures d'exercer une influence injustifiée dans le pays.

Discovery contrôle une chaîne critique du gouvernement

Selon les observateurs, la loi est surtout dirigée contre le groupe polonais TVN, un des rares à se montrer critique envers le gouvernement, et qui est contrôlé par Discovery.

La loi obligerait Discovery qui détient la totalité de TVN, de revendre 51% de ce groupe. L'opposition craint que cette cession mettrait fin à l'indépendance de la chaîne.

"Cette loi est le coup fatal porté à l'indépendance des médias et la liberté de la presse et s'en prend directement à la chaîne TVN détenue par Discovery", a déclaré la compagnie dans le communiqué, soulignant que TVN est un des plus gros investissements américains en Pologne.

Discovery a envoyé sa déclaration au président polonais Andrzej Duda, qui promulgue les lois.

Avant d'arriver sur la table du président pour signature, la loi doit encore passer dans les semaines à venir devant le Sénat, contrôlé par l'opposition et qui pourrait la rejeter, avant de revenir à la chambre basse.

Actions "dégradantes et discriminatoires"

"Les actions dégradantes et discriminatoires de l'actuel gouvernement polonais [...] ne nous laissent pas d'autres choix", explique J.-B. Perette, le directeur général de Discovery.

Selon Discovery, la Pologne a enfreint de nombreux engagements du Traité sur les investissements entre les deux pays, signé en 1990 , y compris les clauses sur "le traitement juste et équitable" des investisseurs et la mise en place de "mesures arbitraires et discriminatoires".

Le secrétaire d'Etat Anthony Blinken a déclaré cette semaine que les Etats-Unis étaient "profondément troublés" par la nouvelle loi, et a averti qu'elle constituait "une menace pour la liberté de presse et pourrait nuire au climat favorable aux investissements en Pologne".