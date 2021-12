Discothèques: malgré des aides renforcées, un syndicat du secteur saisit le Conseil d'Etat

Le syndicat national des discothèques et lieux de loisirs a annoncé avoir saisi en référé le Conseil d'Etat pour faire annuler la fermeture des discothèques du 10 décembre au 6 janvier, décidée par le gouvernement face à la cinquième vague de Covid-19.

"La décision d'introduire une requête en référé (référé-liberté) au Conseil d'État se justifie par l'urgence à décider de notre réouverture dans une période traditionnellement forte, souvent la meilleure où nous réalisons une part très importante de notre chiffre d'affaires puisqu'il s'agit des fêtes de fin d'année", a indiqué le syndicat dans un communiqué publié lundi.

"Les fêtes représentent 15 à 20% en moyenne du chiffre d'affaires", explique à l'AFP Patrick Malvaës, président du SNDLL. Pour les discothèques situées dans les stations de ski, déjà fermées l'an dernier, "on peut même atteindre une perte de 25% du chiffre annuel", a-t-il ajouté.

Une audience publique aura lieu le 20 décembre à 10H30, selon le communiqué.

Le SNDLL revendique 435 adhérents, soit environ un quart des 1.600 établissements du secteur.

De son côté, Bercy a indiqué mardi qu'outre l'indemnisation des coûts fixes et le maintien de la prise en charge totale de l'activité partielle, le gouvernement a décidé de réactiver les exonérations de charges et les aides au paiement "pour les mois de décembre et janvier".

Une étude parue en novembre dans la revue médicale The Lancet, l'étude ComCor de l'Institut Pasteur réalisée du 23 mai au 13 août, avait conclu que les boîtes de nuit étaient "des lieux à haut risque de transmission", car ce sont des lieux clos mal ventilés, où le coronavirus peut rester plus facilement en suspension dans l'air. Les discothèques avaient rouvert en France le 9 juillet, avec pass sanitaire, après 16 mois de fermeture.