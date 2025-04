Discothèque effondrée à Saint-Domingue: nouveau bilan de 225 morts, les corps rendus aux familles

Vue aérienne des ruines de la discothèque Jet Set, dont l'effondrement du toit a fait plus de 200 morts, le 11 avril 2025 à Saint-Domingue en République dominicaine ( AFP / MARTIN BERNETTI )

Le bilan de l'effondrement d'une discothèque à Saint-Domingue est encore monté, passant à 225 morts, dont tous les corps ont été rendus à leurs proches, ont annoncé samedi les autorités.

Le toit du club nocturne Jet Set s'est effondré à 00h44 (04h44 GMT) le 8 avril, alors que le célèbre chanteur de merengue Rubby Pérez se produisait sur scène. Il est également décédé sur place.

"Il y a 221 morts de la zone zéro (lieu du drame) et quatre qui proviennent des hôpitaux", a déclaré lors d'une conférence de presse samedi matin le ministre de la Santé publique Victor Atallah. Il a souligné que le bilan pourrait encore s'alourdir, des patients étant toujours entre la vie et la mort.

Considérée comme la plus grande tragédie du siècle en République Dominicaine, la catastrophe dépasse, en terme de bilan humain, l'incendie en 2005 d'une prison à Higuey, dans l'est du pays, qui avait coûté la vie à 136 détenus.

Le ministre a aussi affirmé que "tous les corps ont été rendus" aux proches des victimes, mettant ainsi fin à leur longue attente devant la morgue. Depuis mardi, des dizaines de personnes étaient agglutinées devant l'établissement. Samedi, cette foule avait disparu, selon des images de la télévision.

Le gouvernement avait annoncé avoir embauché vendredi 12 médecins légistes pour effectuer le processus d'identification et les autopsies, afin d'accélérer le processus de remise des corps aux familles.

- "Explosion" -

Une veillée rassemblant des dizaines de personnes a été improvisée dans la soirée de vendredi près de la boîte de nuit. "Une fleur peinte pour chaque ange là-haut. Que leur repos soit éternel, nous nous souviendrons d'eux ici et nous ferons l'écho de cette grande injustice qui doit être expliquée", peut-on lire sur un autel.

"C'est la plus grande tragédie que j'ai pu voir au cours des années que j'ai vécues. Les gens criaient: +Sortons d'ici, je suis vivante, aidez-moi+ !'", a raconté Arlenne Matos, 47 ans, une voisine du quartier, après avoir prié en larmes devant cet autel.

Un homme allume une bougie pendant que des amis et proches rendent hommage aux victimes devant la discothèque Jet Set à Saint-Domingue, en République dominicaine, le 11 avril 2025 ( AFP / MARTIN BERNETTI )

Elle était chez elle le jour du drame et se souvient que le sinistre a provoqué un "tremblement", une "explosion", mais elle n'a compris ce qui se passait qu'au lever du jour.

"C'était trop déchirant", ajoute-t-elle. Des connaissances ont assisté au concert mais sont parties avant que la tragédie ne se produise. "Dieu leur a donné la chance de vivre", dit-elle.

Régulièrement, des véhicules s'arrêtent devant l'autel. Leurs occupants observent la zone du désastre, se recueillent quelques instant. D'autres s'approchent pour déposer des bougies blanches, des ballons noirs et blancs, des fleurs ou des messages.

Des secouristes transportent le corps d'une victime deux jours après l'effondrement du toit d'une discothèque à Saint-Domingue, le 10 avril 2025 en République dominicaine ( AFP / MARTIN BERNETTI )

Parmi les victimes décédées figurent notamment un couple de Français résidant en République dominicaine et un Italien. Washington, qui a présenté "ses plus sincères condoléances" au président Luis Abinader, a annoncé vendredi le décès de "plusieurs citoyens américains", sans donner de chiffre. La presse a fait état d'un Kényan, d'un Haïtien et de Vénézuéliens tués.

"Le peuple dominicain est en deuil avec l'énorme quantité de décès (...) Nous sommes très tristes", a affirmé vendredi le président Luis Abinader à la presse. Il a souligné qu'il fallait "des réponses à ce qui s'est passé. Pourquoi cela s'est passé. Comment cela s'est passé. En attendant, nous allons pleurer les nôtres, et ensuite trouver ces réponses".