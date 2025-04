Discothèque de Saint-Domingue: vers la fin des opérations de recherche, le bilan dépasse les 200 morts

Des secouristes transportent le corps d'une victime deux jours après l'effondrement du toit d'une discothèque à Saint-Domingue, le 10 avril 2025 en République dominicaine ( AFP / MARTIN BERNETTI )

Le bilan de l'effondrement d'une discothèque à Saint-Domingue dépasse désormais les 200 morts (221 morts), selon les secouristes qui n'ont plus d'espoir de trouver des survivants et devraient jeudi clôturer officiellement les opérations de recherche.

Il n'y a "plus d'espoir raisonnable de retrouver des survivants" à la tragédie survenue mardi matin sur laquelle une enquête sera ouverte dès la fin des fouilles, ont indiqué les autorités.

Aucune personne vivante n'a été sortie des décombres depuis mardi après-midi.

Jeudi, le directeur du Centre d'opérations d'urgence (COE), Juan Manuel Méndez a fait état du dernier bilan devant la presse : "Malheureusement, nous avons un bilan de 221 personnes jusqu'à présent", a-t-il dit.

Selon le ministre de la Santé, Victor Atallah, il y aurait "possiblement encore" des morts sous les décombres. "Personne ne sera laissé sans identification et personne ne sera laissé sans réponse", a-t-il déclaré à la presse. "Nous allons déplacer la dernière pierre qu'il faudra déplacer et chercher tout ce qu'il faudra chercher."

Un bilan consolidé de toutes les victimes devrait être publié dans les prochaines heures, "nos équipes de sauveteurs concluent déjà les travaux" de recherche, a déclaré plus tôt M. Méndez, selon lequel 189 personnes ont été "secourues".

- Photos et prières -

Des dizaines de personnes s'agglutinaient avec angoisse autour de la discothèque, des hôpitaux et de la morgue en attendant des nouvelles ou l'identification de leurs proches.

Un homme montre une photo d'une proche dont il attend des nouvelles à l'extérieur de la discothèque dont le toit s'est effondré deux jours auparavant à Saint-Domingue, le 10 avril 2025 en République dominicaine ( AFP / MARTIN BERNETTI )

L'un brandit une photo, d'autres se tiennent dans les bras et pleurent.

Une liste de noms des tués a été placée sur la bâche d'une tente à côté de l'endroit où les corps arrivent.

Jose Santana a perdu quatre membres de sa famille. "Hier nous avons passé la journée (à aller) de clinique en clinique, d'hôpital en hôpital et devant le Jet Set, à la recherche de nos frères, espérant les retrouver vivants". "Malheureusement, ce (mercredi) matin, on nous a annoncé qu'ils étaient tous morts".

Une femme pleure en attendant des nouvelles d'un proche à l'extérieur de la discothèque dont le toit s'est effondré deux jours auparavant, le 10 avril 2025 à Saint-Domingue, en République dominicaine ( AFP / MARTIN BERNETTI )

"Ma sœur est en soins intensifs", déclare pour sa part Juan Francisco Rosario. "J'ai aussi un neveu dans un état grave, et une nièce qui est décédée et dont nous n'avons pas encore reçu le corps. Nous sommes totalement choqués, attristés, déchirés par ce désastre, cette tragédie, qui a touché l'ensemble du peuple dominicain."

- Obsèques de Rubby Pérez -

Vue aérienne de la discothèque dont le toit s'est effondrée pendant un concert, le 9 avril 2025 à Saint-Domingue, en République dominicaine ( AFP / Alfred DAVIES )

Cette catastrophe dépasse désormais, en termes de bilan humain, l'incendie en 2005 d'une prison à Higuey (est) qui avait coûté la vie à 136 détenus.

Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, on peut voir le toit s'effondrer alors que le très populaire chanteur de merengue Rubby Pérez se produisait sur scène et sera retrouvé mort. D'autres vidéos sur les réseaux sociaux montrent des employés balayer l'établissement avant le drame pour enlever cailloux et petits débris tombés du plafond.

Des images aériennes montrent un trou béant à la place du toit de l'établissement qui s'est écroulé à 00H44 (04H44 GMT) mardi alors qu'entre 500 et 1.000 personnes assistaient au concert de Rubby Pérez, dont de nombreux fans et célébrités.

Des secouristes dans les décombres d'une discothèque dont le toit s'est effondré deux jours auparavant, le 10 avril 2025 à Saint-Domingue, en République dominicaine ( AFP / MARTIN BERNETTI )

La gouverneure de la province de Monte Cristi, Nelsy Cruz, est décédée dans l'accident, comme les anciens joueurs de baseball des Ligues majeures Octavio Dotel et Tony Blanco.

Au moins un Américain figure parmi les victimes, a annoncé le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio dans un communiqué en adressant ses pensées "aux familles et aux proches touchés par cet événement dévastateur".

Le président Luis Abinader, qui a décrété trois jours de deuil national, a dirigé jeudi un vibrant hommage à Rubby Pérez au Théâtre national, qui sera suivi d'une chapelle ardente.

Le cercueil de Rubby Perez, mort dans l'effondrement du toit d'une discothèque, lors d'une veillée funèbre organisée par le ministère de la Culture au Théâtre national de Saint-Domingue le 10 avril 2025 en République dominicaine ( AFP / Martin BERNETTI )

Sur son cercueil accompagné de nombreuses couronnes de fleurs blanches, ont été déposés des lunettes et un chapeau qui le caractérisaient.

La musique de celui qui était surnommé "la voix la plus aiguë du merengue", a fait le tour de l'Amérique latine et caribéenne et de la planète.

De nombreux artistes ont honoré sa mémoire sur les réseaux sociaux.

Le pape François a envoyé un message aux Dominicains se disant "très peiné" par le "tragique effondrement" et présentant "ses sincères condoléances aux familles".