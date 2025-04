Discothèque de Saint-Domingue: bilan final de 221 morts, identifications des corps toujours en cours

Vue aérienne de la discothèque Jet Set, le 10 avril 2025 à Saint-Domingue ( AFP / MARTIN BERNETTI )

Le bilan définitif de l'effondrement d'une discothèque à Saint-Domingue est de 221 morts, selon le rapport final publié par la présidence dominicaine, mais des familles sans nouvelles de leurs proches attendent encore vendredi soir la fin du processus d'identification des corps.

Selon ce bilan final de la catastrophe survenue le 8 avril, il y a eu "221 victimes" et "189 personnes secourues" pendant les "59 heures" de "travail sans discontinuité" des équipes de secours.

Devant la morgue, des dizaines de proches attendent, dans six tentes, qu'on leur remette un corps. Un grand écran vert affiche le nom des défunts identifiés. Régulièrement, un employé appelle, mégaphone à la main, des proches à se faire connaître.

Vendredi soir, les autorités ont annoncé que 191 autopsies et identifications avaient été réalisées, contre 123 un peu plus tôt. Pour accélérer le processus, 12 médecins légistes ont été embauchés, avaient indiqué le parquet et le ministère de la Santé.

Des tables supplémentaires ont également été installées pour les autopsies "qui sont pratiquées sans interruption depuis le début de l'événement", selon le texte.

- "C'est angoissant" -

Julio Alberto Acosta Medina fait partie de ceux qui attendent un corps, celui de sa belle-fille. "Mercredi, nous avons passé toute la journée ici et tard dans la nuit. On nous a remis un sac et on nous a dit que nous devions l'ouvrir pour voir si c'était elle, mais ce n'était pas elle", relate-t-il, attendant de recevoir la bonne dépouille "pour que sa mère puisse la voir et qu'elle soit enterrée".

"C'était la première fois de sa vie qu'elle allait en discothèque. Elle est sortie avec un groupe d'amies du travail au Jet Set. Elle a envoyé une photo", se remémore M. Medina.

Yuni Garcia a, elle, perdu son frère Johnny, 53 ans, qui travaillait dans la sécurité au Jet Set. "On a découvert son corps à 3h du matin jeudi".

"Il était agent de sécurité de la discothèque depuis dix ans environ. Je me souviens de lui comme d'un homme joyeux, un homme de prière au service du Christ, nous priions souvent", raconte-t-elle.

"Nous ne pouvons rien faire tant que nous n'avons pas terminé cette étape pour enterrer notre frère. J'espère qu'on va nous rendre le corps de mon frère. C'est angoissant, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas imaginer, je compatis avec les autres qui ont des proches, c'est désespérant, l'attente de remise des corps", continue Yuni Garcia.

Les autorités ont mis en place une assistance psychologique gratuite.

- "Il faut des réponses" -

Des secouristes transportent le corps d'une victime deux jours après l'effondrement du toit d'une discothèque à Saint-Domingue, le 10 avril 2025 en République dominicaine ( AFP / MARTIN BERNETTI )

Dans une liste provisoire de victimes décédées, figurent notamment un couple de Français résidant en République dominicaine et un Italien. Washington, qui a présenté "ses plus sincères condoléances" au président Luis Abinader, a annoncé vendredi le décès de "plusieurs citoyens américains" sans donner de chiffres. La presse a fait état d'un Kenyan, d'un Haïtien et de Vénézuéliens.

De nombreuses funérailles ont eu lieu à travers le pays vendredi alors qu'un hommage national a été rendu jeudi à Rubby Pérez, 69 ans, la star du merengue qui se produisait au Jet Set au moment du drame.

"Le peuple dominicain est en deuil avec l'énorme quantité de décès (...) nous sommes très tristes", a affirmé vendredi le président Luis Abinader à la presse. Il a souligné qu'il fallait "des réponses à ce qui s'est passé. Pourquoi cela s'est passé. Comment cela s'est passé. En attendant nous allons pleurer les nôtres, et ensuite trouver ces réponses".

Vue aérienne de la discothèque dont le toit s'est effondrée pendant un concert, le 9 avril 2025 à Saint-Domingue, en République dominicaine ( AFP / Alfred DAVIES )

A présent considérée comme la plus grande tragédie du siècle en République Dominicaine, la catastrophe dépasse, en termes de bilan humain, l'incendie en 2005 d'une prison à Higuey, dans l'est du pays, qui avait coûté la vie à 136 détenus.