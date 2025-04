Discothèque de Saint-Domingue: au moins 124 morts et les sauveteurs travaillent encore

Des équpes de secours sur le site de l'effondrement du toit d'une discothèque à Saint-Domingue, le 9 avril 2025 en République dominicaine ( AFP / Francesco SPOTORNO )

Le bilan de l'effondrement du toit d'une discothèque à Saint-Domingue est passé à 124 morts, dont la star du merengue Rubby Perez, les équipes de secours continuant de fouiller les décombres sans guère d'espoir de retrouver des survivants.

Près de 36 heures après le drame survenu dans la nuit de lundi à mardi, vers 01H00 du matin, le bilan continue de s'alourdir.

"Il nous reste encore entre 24 à 36 heures de travail" sur le site, a déclaré le directeur du Centre d'opérations d'urgence (COE), Juan Manuel Mendez, qui a communiqué le nouveau bilan de 124 morts vers 11H00 (15H00 GMT).

Des images aériennes montrent un trou béant à la place du toit de l'établissement.

M. Mendez a également indiqué que "le nombre de transferts (vers les hôpitaux) reste inchangé depuis mardi après-midi", ce qui signifie que les sauveteurs n'ont sorti que des corps des décombres depuis mardi soir.

Trois cents secouristes continuent de travailler sans relâche pour dégager des blocs de béton et de la ferraille. Des équipes venues d'Israël et de Porto Rico sont également arrivées en renfort.

- angoisse et douleur des proches -

Des dizaines de proches s'agglutinent autour de la discothèque, des hôpitaux et de la morgue en attendant des nouvelles ou l'identification de leurs proches.

Un brandit une photo, un autre attend tête baissée.

Une liste de noms de victimes a été placée sur la bâche d'une tente à côté de l'endroit où les corps arrivent.

Mercedes Lopez cherche un de ses fils porté disparu. "On ne nous a donné aucune information, on ne l'a trouvé ni dans les listes (de morts) ni dans les hôpitaux", raconte-t-elle à l'AFP. "C'est de l'angoisse et beaucoup de douleur", ajoute-t-elle

"Nous avons l'espoir que Dieu le sortira de là vivant", dit Larissa Minier, qui s'accroche à un infime espoir de retrouver son frère.

Les autorités ont appelé la population à faire des dons de sang pour les blessés.

M. Mendez a souligné lors du premier point dans la matinée que "l'identification des corps" était en cours et que l'Institut médico-légal aller donner des indications sur la nationalité des victimes.

Il s'agit d'une des pires catastrophes de l'histoire récente du pays, marquée par une explosion à San Cristobal, dans la périphérie de Saint-Domingue (38 morts) il y a deux ans et, en 2005, par l'incendie d'une prison à Higuey (est) qui avait coûté la vie à 136 détenus.

Les médias estiment qu'entre 500 et 1.000 personnes se trouvaient au Jet Set, établissement prisé des noctambules et fréquenté par des célébrités. Les autorités n'ont pas communiqué le nombre de disparus.

- Mort sur scène -

Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, on peut voir le toit s'effondrer pendant que le chanteur Rubby Pérez est sur scène.

Le sort de la star du merengue a longtemps été incertain mais il fait bien partie des personnes décédées. Son corps a été exhumé des décombres dans la nuit, ont confirmé les autorités.

La musique de celui qui était surnommé "la voix la plus aiguë du merengue", a fait le tour de l'Amérique latine et caribéenne et de la planète.

De nombreux artistes lui ont rendu hommage sur les réseaux sociaux. "L'ami et l'idole de notre genre vient de nous quitter", a regretté un autre mythe de ce rythme dansant, Wilfrido Vargas.

- deuil national -

Le Jet Set organisait un concert tous les lundis. La présence de "Rubby" avait attiré quantité de spectateurs.

Plusieurs personnalités figurent aussi parmi les victimes, comme la gouverneure de la province de Monte Cristi (nord-est) Nelsy Cruz, ou les ex-joueurs de baseball Tony Blanco et Octavio Dotel. Ce dernier, âgé de 51 ans, avait remporté la série mondiale en 2011.

Des sauveteurs transportent le corps d'une victime sur le site de l'effondrement du toit d'une discothèque à Saint-Domingue, le 9 avril 2025 en République dominicaine ( AFP / Francesco SPOTORNO )

Le président dominicain Luis Abinader s'est rendu sur place dans la matinée de mardi et a décrété trois jours de deuil national en hommage aux victimes de la tragédie.

Dans un communiqué, la discothèque assure "collaborer de manière totale et transparente avec les autorités pour (...) clarifier ce qui s'est passé".

Attirés par les plages, la musique, la vie nocturne et l'architecture coloniale de Saint-Domingue, plus de 11 millions de touristes ont visité la République dominicaine en 2024, selon le ministère du Tourisme.