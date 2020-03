Dis-moi ce que tu bois, je te dirai combien tu gagnes

Le café, une boisson de riche ? Selon une étude de l'Insee parue fin février, il est particulièrement consommé chez les ménages les plus aisés. D'après ce rapport, relayé par BFMTV, 20 % des foyers les plus riches ont consacré, en 2017, une part plus importante de leur budget boissons dans les boissons chaudes (4,8 points de plus que la moyenne). À contrario, les 20 % des ménages les plus modestes dirigent plus naturellement leurs dépenses vers les boissons rafraîchissantes, comme les sodas (+5 points).Si les ménages les moins aisés sont en froid avec le café, cela peut notamment s'expliquer par l'augmentation des prix liée à l'apparition des dosettes dans les années 2000, souligne BFMTV. Selon l'Insee, la question des générations entre également en compte. « La part des ménages dont la personne de référence est jeune est plus importante au sein des ménages modestes que dans l'ensemble des ménages », explique l'étude. Les plus jeunes ont, en effet, plus tendance à consacrer une part importante de leur budget boissons non alcoolisées dans les sodas, jus de fruits ou autres boissons aromatisées.Lire aussi Café et sport font ? définitivement ? bon ménage Pas de sodas pour les seniorsL'étude de l'Insee rapporte également que les ménages de plus de 65 ans sont beaucoup plus friands de café (+6,5 points). Une observation qui explique notamment la popularité de la boisson chez les plus aisés, les seniors s'imbriquant plus dans...