Direction de Renault : les administrateurs penchent pour Luca de Meo

Enfin une éclaircie dans le ciel de Renault, obscurci depuis des mois par les suites de l'affaire Ghosn. Le conseil d'administration du constructeur français s'est exprimé mardi en faveur de la candidature de l'Italien Luca de Meo, patron de Seat (groupe Volkswagen), au poste de directeur général du constructeur automobile français, selon des sources concordantes.Alors que la rumeur courait depuis plusieurs jours, « Luca de Meo est le candidat préféré du conseil d'administration », a indiqué mardi à l'AFP une source proche du dossier, sous couvert d'anonymat, à l'issue d'une réunion rassemblant les administrateurs du groupe.Ces derniers avaient décidé le 11 octobre de démettre de ses fonctions le directeur général Thierry Bolloré, dont les performances et le style de management étaient mis en cause. Depuis, la directrice financière Clotilde Delbos assure la direction générale par intérim alors qu'un processus de recrutement a été lancé par le président de Renault, Jean-Dominique Senard.Outre M. de Meo, deux autres noms figuraient mardi sur une short-list : Mme Delbos ainsi que le patron de l'équipementier Faurecia, Patrick Koller. La première a été jugée trop financière et le second, en dépit de sa connaissance des dossiers, trop âgé (61 ans) pour un tel poste.Du sérail« Ce sera Luca de Meo », a confié à l'AFP une deuxième source proche du dossier, une information confirmée par une troisième personne au fait de la...