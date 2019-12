DIRECT. Vigilance rouge pluie-inondations dans le Sud-Est : des évacuations en cours

Les Alpes-Maritimes et le Var ont été placés en alerte rouge pluie-inondations dimanche matin, les Alpes-de-Haute-Provence, la Drôme et le Vaucluse sont en vigilance orangeLes cumuls d'eau pourraient atteindre 150 à 200 mm, notamment dans l'est du Var et l'ouest des Alpes-MaritimesCes fortes pluies devraient s'atténuer dimanche soir mais l'événement météo pourrait toutefois durer jusqu'à lundi matinLe match de football Monaco-PSG prévu dimanche soir à 21 heures est reporté en raison de ces intempériesLe trafic des TER est interrompu entre Vintimille, en Italie, et Toulon 14h50. Magasins, salles de cinéma et de spectacles fermés. La préfecture des Alpes-Maritimes a fait fermer les salles de cinéma, celles de spectacles ainsi que les centres commerciaux.14h40. Routes fermées. Plusieurs routes des départements en alerte sont fermées soit de manière préventive soit en raison d'affaissements ou d'éboulements.14h30. Massifs forestiers interdits. La préfecture du Var interdit la promenade dans les forêts du département en raison du risque de chutes d'arbres.14h20. Les sirènes retentissent. Comme la semaine dernière pour la précédente alerte rouge, les sirènes retentissent dans plusieurs villes de la côte d'Azur, comme à Cannes (Alpes-Maritimes). LP Infographie En direct du PC de crise de la #MairieDeCannes avec les sirènes qui retentissent pour alerter la population sur la #VigilanceRouge #Pluie #Inondation #Orages en cours. pic.twitter.com/7x4frSlIMp-- Cannes (@villecannes) December 1, 2019 14h10. La carte des précipitations. Cette carte permet de visualiser la localisation des précipitations attendues dans les Alpes-Maritimes. LP infographie 14 heures. Evacuations à Mandelieu. À Mandelieu (Alpes-Maritimes), Nice Matin explique que des évacuations préventives sont en cours.13h50. « Une année exceptionnelle ». Interrogé par Le Parisien, Frédéric Nathan, prévisionniste à Météo France, explique ...