DIRECT. Toulouse, Avignon, Langon : les Gilets jaunes de retour aux péages

Un an après la première grande mobilisation du 17 novembre 2018, les Gilets jaunes ont prévu de se mobiliser massivement ce samedi derrière la bannière « un an de colère ».L'essentielLe mouvement a prévu plus de 200 actions ce week-end pour marquer son premier anniversaire.Une première intrusion sur le périphérique parisien a été repoussée peu après 10 heures. Les Champs-Élysées sont frappés d'une interdiction de manifester.À Paris, 33 personnes avaient été interpellées à 11h30.Le direct12 heures. Aux péages. Les Gilets jaunes ont repris le chemin des péages, symboliques d'actions fortes de l'automne dernier. À Toulouse, ils ont été délogés par des gendarmes de la barrière de Sesquière. Des manifestants sont signalés aux péages de Jonquières et Vedène sur l'A7. Une manifestation est aussi signalée au péage de Langon, proche de Bordeaux, et sur l'A46, le contournement est de Lyon.11h55. McDo visé. Une trentaine de gilets jaunes bloquent depuis vendredi soir une plateforme logistique Martin Brower du groupe McDonald's France, près de Vitré. Selon Ouest-France l'opération veut durer jusqu'à 16h30. Une trentaine de gilets jaunes étaient présents, ce matin, vers 10h30, à l'entrée du site logistique Martin Brower, à #Torcé, près de #Vitré. Des gens du secteur de Vitré, du bassin rennais ou même du Morbihan. Le blocage du site est prévu tout le week-end. #GiletsJaunes pic.twitter.com/zaVRTPuRVn-- Ouest-France 35 (@ouestfrance35) November 16, 2019 11h48. Le maire du XIIIe se désole. « Je me suis rendu sur le rassemblement des Gilets jaunes place d'Italie et boulevard Vincent-Auriol. Franchement, s'en prendre au mobilier urbain, quelle triste façon de revendiquer », déplore sur Twitter le maire Jérôme Coumet. Je me suis rendu sur le rassemblement des gilets jaunes place d'Italie et bd Vincent-Auriol Franchement, s'en prendre au mobilier urbain, quelle triste façon de revendiquer -- ...