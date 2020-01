DIRECT. Tempête Gloria : alerte maximale dans l'Aude et les Pyrénées-Orientales

L'essentiel :La tempête Gloria a déjà fait quatre morts en Espagne.Météo France a placé deux mercredis après-midi deux départements en vigilance rouge : l'Aude et les Pyrénées-Orientales.L'Agly et la Haute vallée de l'Aude sont en alerte rouge en raison d'un « risque de crue majeure ».>>Suivez les événements minute par minute :17h50. Pluie, neige : ce que prévoit Météo France. Jusqu'à jeudi à la mi-journée, les précipitations devraient atteindre 200 à 350 mm sur une large moitié est des Pyrénées-Orientales, localement plus, 180 à 250 mm sur les Corbières et le pays de Sault. La fonte de la neige va contribue à augmenter le débit des rivières. Les chutes de neige vont perdurer jusqu'à jeudi midi avec une limite pluie-neige vers 1800 m et 60 cm de neige supplémentaire attendue vers 2100 m d'altitude. La neige tombe en effet en abondance sur les massifs des Pyrénées Orientales, en particulier dans le secteur du Canigou, avec un fort risque d'avalanche dans ce secteur. VIDEO. Tempête Gloria : alerte maximale dans l'Aude et les Pyrénées-Orientales 17h40. La vie s'organise dans les centres d'hébergement. Les riverains de l'Agly à Claira ont été mis à l'abri loin de la rivière. Ils se préparent à passer la nuit dans une salle mise à leur disposition. Au centre d'hébergement de Claira, où sont regroupés les riverains de l'Agly évacués à cause de la crue de la rivière pic.twitter.com/W2aIV07UpO-- France Bleu Roussillon (@bleuroussillon) January 22, 2020 17h20. Quatre mois de pluie en 48 heures. Depuis lundi soir, l'équivalent de 4 mois de pluies est déjà tombé sur le Roussillon, explique Météo France. A Argelès-sur-Mer, 275,5 mm de pluie ont été enregistrés depuis lundi; 308,5 mm à Arles-sur-Tech. Depuis lundi soir, un épisode de fortes précipitations touche le Roussillon et l'est de la chaîne des Pyrénées dans le sillage de la tempête #Gloria. L'équivalent de ...