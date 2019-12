DIRECT. Tempête Fabien : 33 500 foyers sans électricité et des records de vent en Corse

L'essentielSix départements sont toujours en vigilance orange.Le vent a soufflé jusqu'à 200 km/h en Corse et à 169,9 km/h à Bastia, un record.De nombreux foyers sont privés d'électricité, principalement en Nouvelle-Aquitaine et Corse.Une personne a été gravement blessée dans un accident après la chute d'un arbre.» Suivez les événements de la journée en direct21 heures. L'aéroport d'Ajaccio ne rouvrira pas demain. L'aéroport Napoléon-Bonaparte restera fermée ce lundi, la piste étant encore en partie inondée.19h47. Les Alpes-Maritimes repassent en jaune. Fin de la vigilance orange dans ce département. Elle est en revanche toujours de rigueur pour le Finistère, l'Ille-et-Vilaine, la Charente-Maritime (inondations), la Savoie (avalanches) et les deux départements corses (vent violent). 6 dpts en #vigilanceOrangeRestez informés sur https://t.co/rJ24zzmmy4 pic.twitter.com/OFbNpxjzzE-- VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) December 22, 2019 19h20. Une quinzaine de familles relogées à Serres-Sainte-Marie. Une violente rafale a endommagé ce matin une quinzaine de maisons dans ce village de 550 habitants. Des toitures ou parties de toitures ont été arrachées, des pans de mur effondrés dans quelques cas et des arbres arrachés. Entre 15 et 20 familles concernées étaient en fin de journée rassemblées dans la salle des fêtes du village, et toutes avaient une solution de relogement, a assuré la préfecture des Pyrénées-Atlantiques. Dégâts suite à la tornade du 22/12 à Serres Sainte Marie(64)@SO_Pau pic.twitter.com/DSl9YtirvA-- Quentin Top (@Quentin_TOP) December 22, 2019 18h20. Plus que 33 500 foyers privés de courant. À 17h30, moins de 30 000 foyers restaient privés d'électricité, principalement en Nouvelle-Aquitaine, selon Enedis. D'après EDF, qui gère la distribution en Corse, il ne restait plus que 3 500 foyers sans courant à 18 heures. #Tempetefabien point à 18h grâce au travail combiné des agents ...