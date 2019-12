DIRECT. Tempête Fabien : 112 000 foyers sans électricité, records de vent en Corse, Ajaccio rouverte

L'essentielQuatre départements restent en vigilance orange ce dimanche matinLe vent a soufflé jusqu'à 200 km/h en Corse et à à 169,9 km/h à Bastia, un record.De nombreux foyers sont privés d'électricité, principalement en Nouvelle-Aquitaine et Corse. >>> Suivez les événements de la journée en direct 9h40. Renforts en route. Un convoi d'équipes d'Enedis, en charge de la gestion du réseau d'électricité, est en route depuis la Picardie pour prêter main forte à celles du Sud-Ouest. #EnDirect: @enedis en #Picardie se dirige vers le #sudOuest pour soutenir les équipes locales dans le rétablissement des clients privés d'électricité suite au passage de la #tempetefabien. #servicepublic #solidarité pic.twitter.com/7n8O9y2Neg-- Enedis en Picardie (@enedis_picardie) December 22, 2019 9h30. Imposantes vagues sur le bassin d'Arcachon. Tout le bassin d'Arcachon a été balayé par de fortes vagues. La bouée située au Cap Ferret a relevée une hauteur de vagues équivalente à celle d'un immeuble de 5 étages. #Tempête sur le bassin d'Arcachon . La bouée du Cap Ferret a relevé des vagues de 14,6 mètres au large, ce qui correspond à la hauteur d'un immeuble de 5 étages ! Source: https://t.co/gI2P35lPux pic.twitter.com/qFc0ha7rFs-- La Chaîne Météo (@lachainemeteo) December 22, 20199h20. Ajaccio rouverte. Fermée depuis samedi soir, la ville d'Ajaccio (Corse-du-Sud) est rouverte et la circulation y est de nouveau possible. On peut à nouveau circuler à Ajaccio mais les consignes de prudence restent en vigueur. La cellule de crise de la ville reste en fonctionnement pic.twitter.com/CSBRamILqh-- France Bleu RCFM (@FranceBleuRCFM) December 22, 2019 9h10. Plus de 110 000 foyers sans courant. Outre les 95 000 foyers sans courant dans le Sud-Ouest, EDF Corse en comptabilise 17 000 en Haute-Corse, rapporte France bleu. Le total de foyers sans courant est d'environ 112 000, soit presque 250 000 personnes en se ...