DIRECT. Saint-Etienne - PSG : les Stéphanois veulent stopper la machine parisienne (0-2)

Leader du Championnat, avec quatre points d'avance sur son dauphin marseillais, le PSG se rend à Geoffroy-Guichard pour y affronter Saint-Etienne, dixième.Champions d'automne et invaincus dans l'enceinte des Verts depuis 2008 en Ligue 1, les Parisiens veulent prolonger leur belle semaine, après deux succès à Montpellier (3-1) et contre Galatasaray (5-0).Paris doit faire avec une infirmerie pleine (Cavani, Gueye, Kimpembe, Herrera, Choupo-Moting, Draxler), mais peut compter sur les retours de Meunier et Di Maria. Neymar, Mbappé, Icardi et Di Maria débutent.» Suivez la rencontre minute par minute :49'. La parade de Navas ! Bouanga est touché dans la surface, à droite. Dans un angle fermé, l'attaquant décoche une belle frappe croisée, que Navas dévie sur sa droite !48'. Paredes s'essaie à la frappe de loin, sans contrôle. La tentative du premier buteur est dévissée.46'. Claude Puel fait ses premiers ajustements tactiques depuis l'exclusion d'Aholou. Youssouf entre à la place de Gabriel Silva. Trauco est repassé arrière-gauche, Debuchy reste son pendant à droite.46'. C'est reparti à Geoffroy-Guichard ! Un changement à noter à la pause. null #ASSEPSG 0-2 46e: c'est reparti à Sainté -- AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) December 15, 2019 22h03. Mbappé, cette fusée. 70 - @KMbappe est devenu, à 20 ans, 11 mois et 25 jours, le plus jeune joueur à atteindre la barre des 70 buts inscrits en Ligue 1 lors des 50 dernières saisons, devançant Bernard Lacombe, qui l'avait réussi avec Lyon en 1975 (à 22 ans, 5 mois et 11 jours). Cap. @PSG_inside pic.twitter.com/dP01B573jU-- OptaJean (@OptaJean) December 15, 2019 MT. Les Parisiens sont au-dessus dans tous les compartiments du jeu, face à des Stéphanois réduits à dix depuis la 25e minute et l'exclusion directe d'Aholou. Paredes avait déjà ouvert le score (10e), avant que Mbappé ne fasse le break (44e, 0-2), récompensant la domination du PSG face à des Verts ...