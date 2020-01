DIRECT. Réforme des retraites : suivez la mobilisation de ce vendredi 24 janvier

La conférence sur le financement réclamée par la CFDT sera lancée le 30 janvier prochain au Conseil économique, social et environnemental.Sitôt adoptés en Conseil des ministres, les deux projets de loi (l'un organique, l'autre ordinaire) visant à créer un « système universel » de retraite par points seront transmis à l'Assemblée nationale.Des points restent en suspens : la pénibilité, le minimum de pension, les fins de carrière et l'emploi des seniors. » Suivez les événements de la journée11 heures. Arrivée des leaders syndicaux. Les principaux leaders syndicaux sont arrivés place de la République. #retraites #grève24JanvierArrivée de ?@fhommeril? Place de la République. pic.twitter.com/GhouCoK7UP-- CFE-CGC (@CFECGC) January 24, 2020 10h40. Préparation de la manifestation place de la République. Les manifestants commencent à se rassembler pour la manifestation parisienne. Bcp de monde sur la place de la république Paris #GiletsJaunes #greve24janvier pic.twitter.com/9rEwMKxeW5-- Charlinull (@CharliB97783485) January 24, 2020 10h35. Flash mob à la gare de l'Est. #greve24janvier https://t.co/wWEZ4HRqJ3-- Mystèrecool (@thesimbad) January 24, 2020 10h30. Le futur système moins favorable pour les femmes avec enfants. A moins de travailler jusqu'à 65 ans, le futur régime sera moins intéressant. Le Parisien 10h20. Plusieurs lycées en grève. Les lycéens de Louis-le-Grand à Paris bloquent leur établissement depuis 6 heures du matin contre la réforme du bac et la réforme des retraite. Les lycéens de Louis-le-Grand bloquent leur lycée depuis 6h du matin contre la réforme du bac et la réforme des retraites "Macron, si tu savais ta réforme où on te la met ! Au cul, au cul, aucune hésitation ! Non, non, non, à ta reforme bidon ! Oui, oui, oui, à la révolution ! pic.twitter.com/fP5rSztOpH-- RévolutionPermanente (@RevPermanente) January 24, 2020 10h15. Début des manifestations. Plusieurs ...