DIRECT. Réforme des retraites : 25% de profs grévistes dans le primaire, selon le gouvernement

L'essentiel :Fragilisé par la polémique sur ses « oublis », Jean-Paul Delevoye, le monsieur Retraites du gouvernement, a présenté sa démission. Elle a été acceptée « avec regret » par Emmanuel Macron.La journée de mardi sera une nouvelle fois marquée par d'importantes perturbations dans les transports ferroviaires et aériens.Les syndicats se préparent à une nouvelle journée de manifestations mardi. Dans le primaire, 50 % des enseignants devraient faire grève.Matignon invite syndicats et patronats à une réunion de travail sur la réforme des retraites mercredi.20h. Travailleurs parisiens, vous voulez rejoindre le travail à pieds ? Découvrez notre carte des temps de parcours. Le Parisien 19h55. Profs grévistes : des chiffres bien éloignés entre syndicats et gouvernement. Alors que le SNUIPP-FSU s'attend à voir 50 % des professeurs du primaire en grève mardi, selon BFMTV, les prévisions du ministère de l'Education sont bien plus faibles, avec 25 % de profs du premier degré grévistes (et 60 % à Paris).19h45. Un sommet organisé par Macron repoussé. Déjà annulé la semaine dernière, le sommet sur le Sahel voulu par le président et prévu mardi a été reprogrammé pour le 13 novembre.19h35. « On sort un peu déçus », réagissent les profs. Mercredi, le Premier ministre avait assuré que le niveau des pensions des enseignants serait « sanctuarisé » et que, « dès 2021 », seront engagées « les revalorisations nécessaires » pour maintenir leur niveau.« On n'a pas eu d'annonce nouvelle sur la trajectoire censée être mise en œuvre pour revaloriser les carrières des enseignants, donc on sort un peu déçus », a regretté Benoît Teste. « On a l'impression que la réflexion n'est pas aboutie », a aussi fustigé Régis Metzger, co-secrétaire général du Snuipp-FSU. Jean-Rémi Girard, président du Snalc, abonde : « On trouve toujours assez flous les engagements du ministre. »19h30. Les syndicats ...