DIRECT. PSG-Saint-Etienne (3-0) : les Verts en plein calvaire

Le Paris Saint-Germain reçoit Saint-Etienne, ce mercredi, au Parc des Princes, en quarts de finale de la Coupe de la ligue.Une entame parfaite. Icardi a inscrit le premier but de la rencontre au bout d'une minute et cinquante secondes. Le défenseur stéphanois Fofana a facilité la vie des Parisiens en écopant de deux cartons jaunes en une demi-heure. Face à des Verts réduits à dix, Neymar, parfaitement lancé par Di Maria, a battu Jessy Moulin d'un joli piqué (39e). Un contre-son-camp (42e) a conclu la première période cauchemardesque de l'ASSE.Suivez la rencontre en direct :47' LE DOUBLE D'ICARDI. Le cauchemar continue pour les Verts. Kylian Mbappé se joue de Jessy Moulin et trouve Mauro Icardi, complètement seul, face au but. 4-0 pour Paris ! 45' Le match reprend. MT Et c'est la mi-temps ! « On a un bon avantage, il va falloir continuer à mettre du rythme », se félicite le latéral parisien Bernat au micro de Canal +. 42' LE CONTRE-SON-CAMP DE MOULIN. Sur un ballon en retrait de Di Maria dans la surface stéphanoise, Kolodziejczak dégage sur Perrin. Le ballon revient fort sur le poteau puis... sur Jessy Moulin, qui accompagne le ballon à l'intérieur de son propre but. 3-0 pour Paris. 44' Le CSC stéphanois qui fait ! #PSGASSE #ICICESTPARIS-- Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 8, 2020 39' ET LE BUT DE NEYMAR ! Trouvé entre les lignes par Di Maria, le Brésilien s'offre un petit piqué, poteau rentrant. Parfait. 2-0 pour Paris ! 39' OHH @neymarjr !!! #PSGASSESomptueux ! #ICICESTPARIS pic.twitter.com/bkitfmvQLt-- Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 8, 2020 32' Diousse sort, remplacé par Kolodziejczak.31' Saint-Etienne à dix. Fofana, déjà averti, accroche Di Maria en situation de contre-attaque. Les Parisiens se présentaient en situation de trois contre deux. 25' Debuchy averti. Le défenseur s'offre une béquille sur Neymar, déjà chahuté auparavant. 21' Belle frappe lointaine pour ...