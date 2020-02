DIRECT. PSG-Montpellier : Kurzawa participe à la fête, Cavani entre en jeu (5-0)

Le PSG accueille Montpellier au Parc des Princes, en match de la 22e journée de Ligue 1. L'occasion pour les Parisiens d'accentuer leur avance en tête du championnat, alors que l'OM est dix points derrière.Montpellier, qui reste sur trois victoires en championnat, est un excellent test et un contexte favorable au retour d'Edinson Cavani, qui démarre sur le banc, tout comme Mauro Icardi.Les Parisiens ont évidemment en ligne de mire leur huitième de finale de Ligue des champions face à Dortmund, dont la première manche est programmée pour le 18 février.» Suivez la rencontre minute par minute :72'. Coup franc parfaitement positionné pour le PSG et Cavani, dans l'axe. L'Uruguayen frappe en force, c'est dévié par un pied montpelliérain.69'. Double changement pour Paris : Mbappé et Sarabia sortent, tandis que la doublette Icardi-Cavani entre en piste. Mbappé montre son mécontentement à Tuchel au moment de rejoindre le banc.67'. Neymar est tout proche du sixième ! Sur l'ouverture sublime de Di Maria, le Brésilien contrôle de la poitrine et manque ensuite de quelques centimètres le cadre d'une petite touche du pied droit !65'. Kurzawa participe à la fête ! Presque tout le monde est dans la surface montpelliéraine et Mbappé centre fort depuis la droite. Le ballon est repoussé par Carvalho... directement sur Kurzawa, qui marque d'une volée sans contrôle ! 5-0 pour Paris.62'. Delort manque le cadre ! Enfin une frappe et une opportunité pour Montpellier. Delort profite de l'hésitation de Meunier dans les airs pour s'emparer du ballon et frapper fort au premier poteau. Ça passe juste à côté !60'. C'est le quatorzième but de Kylian Mbappé en Ligue 1 cette saison. pic.twitter.com/aC5muNj97F-- Paris Saint-Germain (@PSG_inside) February 1, 2020 58'. Mbappé pour le quatrième ! Lancé dans le bon tempo par Neymar, Mbappé crochète Carvalho dans la surface adverse et termine le travail dans le but ...