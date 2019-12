DIRECT. Pluie-inondations dans le Sud-Est : une personne portée disparue dans le Var

Les Alpes-Maritimes et le Var ont été placés en vigilance rouge pluie-inondations dimanche matin. Les Alpes-de-Haute-Provence et le Vaucluse sont toujours en vigilance orange.Les cumuls d'eau pourraient atteindre 150 à 200 mm, notamment dans l'est du Var et l'ouest des Alpes-Maritimes. La situation est critique à Cannes et Mandelieu-la-Napoule.Une personne est portée disparue à Saint-Paul-en-Forêt, dans le Var.Le match de football Monaco-PSG prévu dimanche soir à 21 heures est reporté en raison de ces intempéries> Suivez les événements en direct :22h55. Une cinquantaine d'écoles fermées dans le Var. 52 écoles, collèges et lycées de Cannes, Mandelieu-la-Napoule et Pégomas n'ouvriront pas leurs portes demain matin, a annoncé la préfecture du Var. Voici la liste complète des établissements concernés : #meteo06 Demain lundi 2/12, les établissements scolaires pour les communes de Cannes, Mandelieu-la-Napoule, Pégomas seront fermés. Retrouvez plus d'infos ci-dessous pic.twitter.com/7WohCplF0Q-- PréfetAlpesMaritimes (@prefet06) December 1, 2019 22h35. 52 établissements scolaires fermés dans les Alpes-Maritimes Selon le dernier point effectué auprès des pompiers, 210 interventions ont eu lieu durant la journée et 76 personnes au total ont été mises en sécurité, avec quatre victimes en « urgence relative ». De nombreuses interventions et reconnaissances étaient toujours en cours.22h25. Des « recherches très difficiles » à Saint-Paul-en-Forêt. Une personne est bel et bien portée disparue dans cette commune du Var. « Le véhicule a potentiellement été emporté dans un gué, sur la commune de Saint-Paul-en-Forêt, mais les condition actuelles rendent les recherches très difficiles », ont expliqué à l'AFP les pompiers, qui précisent attendre un hélicoptère pour éclairer le site.22 heures. Fin de la vigilance orange pluie-inondation dans le Vaucluse. Le département reste toutefois en vigilance orange ...