DIRECT. Neige : 190 000 foyers toujours privés de courant

190 000 foyers sont sans électricité dans la Drôme, l'Isère, l'Ardèche et le Rhône ;Fin de la vigilance orange à la neige et au verglas ;Circulation difficile sur les routes et les voies ferrées.»» Suivez en direct les événements21 heures. Les Bleus sous la neige. Au lendemain de leur victoire contre la Moldavie, les joueurs de l'équipe de France se sont entraînés en fin d'après-midi alors que le thermomètre flirtait avec le zéro degré. Sous les quelques flocons, Pavard a même effectué son décrassage en short !20h20. 190 000 foyers sans électricité. Selon Enedis, ces 190 000 foyers sans courant se trouvent principalement dans les départements de la Drôme, l'Ardèche, l'Isère, le Rhône, la Loire et les Alpes-de-Haute-Provence. Dans la Drôme, la préfecture a mis à disposition 300 places d'hébergements en urgence, en plus du dispositif habituel, pour accueillir les personnes privées de courant. null #EpisodeNeigeux #endirect 190 000 foyers encore privés d'électricité principalement dans la #Drome, #Ardeche et #Isere ?? 2 000 techniciens @enedis sont mobilisés sur le terrain et ont déjà rétabli l'électricité dans 140 000 foyers. pic.twitter.com/jsjUdck0Mj-- Enedis (@enedis) November 15, 2019 19h30. Pas de retour à la normale avant dimanche ? « Il y a deux jours de travail très ardu », reconnaît sur Europe 1 Robin Devogelaere, le directeur de la communication d'Enedis. « Les équipes travaillent d'arrache-pied, il y a encore des renforts qui vont arriver. » "245.000 foyers" privés d'électricité:"Il y a deux jours de travail vraiment très ardu. Les équipes travaillent d'arrache pied, il y a encore des renforts qui vont arriver" explique Robin Devogelaere, directeur de la communication @enedis#Europe1 pic.twitter.com/kvqZFQdAsW-- Europe 1 (@Europe1) November 15, 2019 18h20. Encore quelques voies de chemin de fer à dégager. Le trafic ferroviaire a pu reprendre dans ...