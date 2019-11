DIRECT. Manifestation des agriculteurs : des centaines de tracteurs convergent sur Paris, 335 km de bouchons

La manifestation initiée par la FNSEA et le syndicat des Jeunes Agriculteurs (JA) vise à mettre la pression sur des négociations commerciales avec la grande distribution.Un millier de tracteurs venus des régions Hauts-de-France, Normandie, Ile-de-France, Grand-Est, Centre-Val-de-Loire et Bourgogne-Franche-Comté sont attendus sur l'avenue Foch à Paris.En Rhône-Alpes, des agriculteurs de toute la région ont prévu de bloquer les accès autoroutiers de Lyon en trois points : au nord (Limonest), au sud (Ternay) et à l'est (Beynost).»> Suivez en direct les événements de la journée :8h50. Les Oisiens au Bourget. Sur l'A1, à hauteur du Bourget, le convoi de 150 tracteurs venus de l'Oise, à bord duquel se trouve notre reporter, arrive au niveau d'un autre convoi et progresse à 10 km/h. Le convoi sur l'A1 à hauteur du Blanc-Mesnil./DR 8h45. 150 tracteurs à Savigny. Sur l'A6, les convois partis de Saint-Germain-Laxy et d'Ury en Seine-et-Marne, se sont rejoints. 150 tracteurs sont actuellement près de Savigny-sur-Orge. « Ca roule, assurent les agriculteurs. Mais derrière ça doit boucher ». Au nord de l'Ile-de-France, le convoi en provenance de l'A1 a une heure de retard sur le programme prévu. « On sait bien que l'on ne va pas parvenir à arriver tous en même temps sur le périphérique », regrettent les manifestants.8h40. Des bouchons sur l'A1, l'A4 et l'A13. Selon la Sanef, les bouchons se sont formés sur plusieurs autoroutes. Sur l'A1 entre Senlis et Roissy, les voitures roulent au pas sur 7km. Compter près de 4 km de bouchon sur l'A4 après Coutevroult (Seine-et-Marne). Enfin, sur l'A13, il faut patienter pendant 5 km entre Mantes-la-Jolie et Orgeval (Yvelines). 8h30. La météo pousse les agriculteurs sur les routes. « S'il ne pleuvait pas, on serait moitié moins », assure Jean-Baptiste Benoît, agriculteur au Plessis-Plâçy, en Seine-et-Marne, dont le convoi de 90 tracteurs arrive au Blanc-Mesnil ...