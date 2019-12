DIRECT. La grève dans les transports perturbe le week-end de départ en vacances de Noël

L'essentiel :Le mouvement contre la réforme des retraites se poursuit samedi pour la 17e journée consécutive. Les syndicats ont rejeté toute trêve à l'occasion des fêtes à la RATP, tout comme à la SNCF, à l'exception de l'Unsa-ferroviaire.Huit lignes du métro parisien ne circulent toujours pas. Les prévisions détaillées à la SNCF et à la RATP sont ici.Bison futé annonce une circulation difficile en journée et classe les départs en orange.» Suivez le fil de la journée de samedi8h50. Départ dès potron-minet, bouchons évités. Un automobiliste parti du 18ème arrondissement parisien à 4 heures du matin raconte être arrivé sans trop de désagréments au tunnel de Fourvières, à Lyon après quatre heures de routes : « C'est chargé depuis le périphérique parisien, beaucoup de monde, aires de service pleines, mais AUCUN bouchon. »8h30. Peu d'embouteillages en Ile-de-France. Le nombre de kilomètres de bouchons n'excède pas 20, à 8h30. Les derniers kilomètres pour rejoindre l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle sont notamment difficiles à parcourir.8h20. Pourquoi pas à pied ? La météo devrait être plutôt bonne ce matin en région parisienne. Faute de moyens de transports, certains trajets peuvent se faire à pied. Notre carte pour visualiser les temps de parcours.7h50. Seul un TGV sur deux en circulation. Selon les prévisions de la SNCF, seuls circulent la moitié des TGV, 30 % des TER, 20 % des Transilien en circulation et un Intercité sur quatre, ce samedi. La SNCF mettra à disposition 5000 places dans 14 TGV exceptionnels dimanche pour les enfants de 4 à 14 ans devant voyager seuls. Après la suspension du service Junior, Emmanuel Macron s'est impliqué personnellement dans le dossier, selon nos informations. Grève SNCF à Noël : la tension monte chez les voyageurs 7h40. Trafic toujours perturbé dans le métro parisien. A Paris, huit lignes de métro sont toujours fermées ce samedi : 2, 3bis, 5, 6, ...