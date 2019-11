DIRECT. Inondations dans le Sud-Est : un homme porté disparu, le trafic de SNCF interrompu

Un homme âgé est activement recherché près d'un cours d'eau en crue dans le Var, où les fortes pluies entraînent des centaines d'évacuation.Des centaines de personnes ont été évacuées dans le Var et des milliers de 2 foyers sont privés d'électricitéL'axe SNCF Saint-Raphaël-Les Arcs-Toulon a été coupé en raison d'inondation des voies.Météo France dans son bulletin attend « un pic de crue ce soir et dans la nuit de samedi à dimanche ».Suivez notre direct minute par minute :18h. Couvre-feu dans les centres commerciaux. La préfecture des Alpes-Maritimes a demandé à tous les centres commerciaux du département de fermer leurs portes à 18h « afin de laisser aux gens le temps de rentrer chez eux tant que le réseau routier est encore praticable », selon Nice-Matin.17h45. Plusieurs sirènes retentissent. Dans la ville de Biot, qui a connu des inondations meurtrières en 2015 et à Nice, les sirènes de la ville ont retentit, appelant les habitants à rester chez eux. L'Alerte rouge a éte declanché à @VilledeNice à l'Instant.Soyez vigilant. #AlerteRouge #vigilancerouge #Vigilancemeteo #Nice06 #Nice #meteo #Sirene #vigilanceOrange #meteovigilance pic.twitter.com/mDC1HfVeDa-- Jebali Smail (@JebaliSmail) November 23, 2019 17h20. Avions cloués au sol. Du côté aérien, une des deux pistes de l'aéroport de Nice est fermée, pour cause d'inondation. Celui de Hyères-Toulon est quant à lui fermé.16h40. Trafic SNCF interrompu. L'axe SNCF Saint-Raphaël-Les Arcs-Toulon a été coupé en raison d'inondation des voies. La préfecture du Var appelle à la prudence, estimant notamment qu'il est plus prudent de ne pas se déplacer. 16h30. Des centaines de personnes évacuées. À Hyères, dans le quartier de l'Oratoire, 600 personnes ont été évacuées, comme des résidences et un camping à Fréjus, où le quartier de La Palud est interdit d'accès, et à Roquebrune-sur-Argens.16h10. Un homme toujours porté disparu. ...