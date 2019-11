DIRECT. Inondations dans le Sud-Est : les pompiers sauvent 98 personnes en détresse, deux disparus dans le Var

Deux personnes sont toujours portées disparues ce dimanche dans le Var : un homme de 77 ans recherché toute la journée de samedi près des cours d'eau à Saint-Antonin-du-Var, et une personne tombée à l'eau au Muy.Plus de 1 600 pompiers sont mobilisés dans les deux départements du Var et des Alpes-Maritimes.Le pic de crue a été atteint samedi soir et dans la nuit de samedi à dimanche.Des centaines de personnes ont été évacuées dans le Var et 4 000 foyers sont privés d'électricité dans les Alpes-Maritimes et le Var.»>Suivez en direct les événements de la journée :10h10. 2 200 foyers privés d'électricité dans le Var. Ce matin, 2 200 foyers sont toujours privés d'électricité dans le Var. Samedi, Enedis indiquait que 4 000 foyers étaient concernés dans le Var ainsi que dans les Alpes-Maritimes.9h30. 1 400 interventions pour les pompiers du Var et des Alpes-Maritimes. Au total, les pompiers du Var et des Alpes-Maritimes ont effectué quelque 1 400 interventions, avec le renfort de collègues des départements voisins. Ils ont procédé à de nombreux hélitreuillages dans la nuit pour sauver des personnes menacées par les flots.9h25. « La situation est loin d'être revenue à la normale » selon le préfet du Var. « Nous sommes dans un contexte global de décrue mais la situation est loin d'être revenue à la normale », déclare le préfet du Var, Jean-Luc Videlaine. Cet « épisode méditerranéen » a été d'une intensité « historique », selon M. Videlaine qui souligne que « les dégâts seront certainement considérables ».9h15. L'accès à tous les massifs forestiers du Var interdit au public. La préfecture du Var prend cet arrêté en raison des risques de chutes d'arbres et de glissements de terrains.9h10. De cumuls de pluies impressionnants. Selon la Chaîne Météo, les cumuls de pluies sont impressionnants et il est tombé l'équivalent de 2 à 3 mois de pluies ces dernières 48 heures sur le Var et les ...