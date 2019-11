DIRECT. Inondations dans le Sud-Est : deux disparus et deux blessés, 4000 foyers privés d'électricité

Un homme âgé est activement recherché près d'un cours d'eau en crue dans le Var, où les fortes pluies entraînent des centaines d'évacuation. Une autre personne est recherchée après être tombée à l'eau depuis une embarcation de sauvetage. Des centaines de personnes ont été évacuées dans le Var et 4000 foyers sont privés d'électricitéL'axe SNCF Saint-Raphaël-Les Arcs-Toulon a été coupé en raison d'inondation des voies.Météo France dans son bulletin attend « un pic de crue ce soir et dans la nuit de samedi à dimanche ».Suivez notre direct minute par minute :22h30. Plusieurs villages coupés du monde. Samedi, plusieurs village étaient inaccessibles en raison des fortes pluies. Le village de Biot par exemple, qui a connu en 2015 une crue meurtrière avec 20 victimes, était coupé du monde et ses habitants confinés chez eux.22h15. Les pompiers très mobilisés. Plus de 1 600 pompiers ont été mobilisés dans le Var et les Alpes-Maritimes. Ils ont reçu plus de 2000 d'appels et réalisé plusieurs centaines d'interventions depuis vendredi. Ils attendaient encore d'autres renforts de départements voisins samedi soir21h30. La commune de Roquebrune-sur-Argens sous haute vigilance. La ville sera très surveillée par la préfecture pour la nuit à venir en raison de la crue de l'Argens, le cours d'eau le plus touchée par les pluies. Le débordement de l'Argens, selon Vigimétéofrance, dépasse la crue historique de 2011.21h15. Réouverture de l'autoroute A8. Après avoir été fermée plusieurs heures entre Villeneuve et Fréjus en raison des intempéries, l'A8 a rouvert ce samedi aux alentours de 20h30, rapporte Var Matin. 21h. Une embarcation de sauvetage chavire dans le Var. Elle transportait trois sapeurs pompiers venus au secours de trois personnes, évacuées depuis le hameau des Béluges vers le centre-ville du Muy, dans le Var, rapporte le journal La Provence. Les six personnes sont tombées à l'eau, trois ...