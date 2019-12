DIRECT. Hommage aux militaires tués au Mali : la foule a applaudi le cortège

Avant la cérémonie d'hommage national aux 13 militaires français prévue à 15 heures aux Invalides, les Parisiens ont pu se recueillir au passage de leurs cercueils à 11h30 sur le pont Alexandre-IIIEmmanuel Macron doit prononcer un éloge funèbre avant de leur remettre, à titre posthume, la Légion d'honneurCes 13 soldats sont décédés le 25 novembre, dans une collision entre deux hélicoptères, lors d'une opération contre des djihadistes au MaliUne enquête est en cours pour déterminer les circonstances de leur accident12h50. La cour des Invalides ouvrira ses portes au public à 13h30. Le président prononcera une éloge funèbre 1h30 plus tard. 12h35. Que sait-on des circonstances de la mort des militaires ? Une enquête est en cours. Elle se basera notamment sur l'analyse des boîtes. Au lendemain du drame, le chef de l'État-major a expliqué que depuis le 22 novembre « des commandos parachutistes de la force Barkhane traquaient (d) es terroristes entre Gao et Ménaka ».Ils les repèrent lundi dernier, engagent un « combat au sol » avec l'appui d'un hélicoptère Tigre et d'un hélicoptère Cougar. « Alors que le combat contre les djihadistes avait commencé, le Tigre et le Cougar sont entrés en collision », a rapporté la ministre des Armées, qui précise qu'il faisait nuit noire, ce qui a « complexifié considérablement l'opération ».12h20. Un écran géant prévu sur l'esplanade. La maire de Paris rappelle sur Twitter qu'un écran géant retransmettra dès 15 heures la cérémonie depuis l'esplanade des Invalides. Ce lundi, Paris et la France rendent hommage aux 13 soldats morts au Mali en luttant contre le terrorisme pour nous protéger.Dès 15h, les Parisiennes et les Parisiens pourront suivre l'hommage national sur écran géant, depuis l'esplanade des Invalides. pic.twitter.com/p3dznLms6i-- Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) December 2, 2019 12h15. Une cérémonie privée. Les proches des militaires se sont ...