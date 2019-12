Grève à la RATP, à la SNCF, dans les bus... La réforme des retraites à l'épreuve de ce jeudi noir

L'essentiel :Le Parisien est mobilisé toute la journée pour vous informer au mieux de l'état du trafic sur les routes et des perturbations dans les transports, des éventuels incidents et des zones à éviter ce jeudi 5 décembre.Pour l'instant, on sait que 90 % des trains sont à l'arrêt et onze lignes du métro parisien sont fermées.Emmanuel Macron a demandé aux ministres d'être sur le pont pour gérer cette mobilisation contre la réforme des retraites.6000 policiers et gendarmes sont déployés à Paris en vue de la manifestation qui commencera en début d'après-midi. » Suivez la journée en direct :6 heures. Les enfants à la maison. Pour les parents, c'est la double galère. En plus des difficultés pour se déplacer, il a fallu trouver des solutions alternatives pour faire garder les enfants. En effet, les professeurs sont très mobilisés et de nombreuses écoles seront fermées. LIRE AUSSI > Peut-on emmener ses enfants au travail ?5h55. Les commerçants barricadés. Dès hier matin, de nombreuses boutiques se sont équipées pour éviter de souffrir des éventuels débordements sur le parcours de la manifestation dans la capitale. Retrouvez l'itinéraire du cortège ici. VIDÉO. Grève du 5 décembre : les commerces parisiens se barricadent 5h50. À Paris, 60 stations de Vélib' en moins. C'est la préfecture de Paris qui a requis cette fermeture. Dommage, le vélo en libre-service fait partie des rares options qui restent aux Parisiens privés de métros. 5h45. Onze lignes de métro fermées, et deux lignes de Transilien. Et attention, même sur les lignes ouvertes, de nombreuses stations ne seront pas desservies. LIRE AUSSI > Attention aux stations fermées sur les rares lignes en service5h45. 90 % des trains à l'arrêt. Selon la SNCF, seul 10 % du trafic sera en effet assuré dans toute la France.5h30. Des bouchons et des galères dès hier. Nos reporters ont constaté dès le début de soirée de gros ...