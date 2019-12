DIRECT. Grève du mardi 10 décembre : seulement un bus sur quatre en Ile-de-France

L'essentiel :Les reporters du Parisien sont mobilisés toute la journée pour vous informer au mieux des perturbations dans les transports, du trafic routier, des éventuels incidents et des zones à éviter en raison de la mobilisation contre la réforme des retraites.Le cortège parisien doit partir vers 13h30 d'Invalides pour rejoindre la place Denfert-Rochereau. D'ici là, de nombreuses voies perpendiculaires au parcours de la manifestation seront peu à peu fermées à la circulation. La préfecture a aussi fait baisser les rideaux des commerces.À Paris, dix lignes de métro sont totalement fermées et seul 50 % du trafic de bus sera assuré. La RATP craint une « saturation » des lignes en heures de pointe.Côté SNCF, un TGV sur cinq sera en circulation. Sur le réseau Transilien, un train sur cinq circulera en moyenne.» Suivez l'évolution des perturbations en direct :8h40. Embouteillages «habituels ». Selon le réseau Sytadin, qui recense actuellement 363 km de bouchons en Ile-de-France, la situation est conforme à un mardi ordinaire. Preuve que les Franciliens ont anticipé leurs déplacements pour cette journée. 8h35. Sortir de Paris, oui. Sur les 388 km de bouchons comptabilisés en Ile-de-France, on constate que les seuls axes verts vont en direction de la province, notamment l'A13, l'A1, l'A4 et l'A10.8h30. Le point sur le RER A. Un train sur deux circule depuis 6h30 et jusqu'à 9h30, et la situation semble calme entre Nation et les gares de Seine-et-Marne. Les rames ne sont pas pleines et on trouve de nombreuses places assises une fois Val-de-Fontenay passé.8h20. Le lycée Maurice Ravel aussi. Comme son voisin Hélène Boucher, le lycée Ravel, dans le XXe arrondissement de Paris, est en cours de blocage (lire ci-dessous à 7h50).8h10. Un quart des bus. C'est confirmé : plusieurs dépôts de la RATP sont bloqués par des grévistes. Du coup, ce n'est pas un véhicule sur deux qui circule mais un sur quatre.8h05. Le ...