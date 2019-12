DIRECT. Grève du 9 décembre : « J'ai assisté à de grosses bousculades »

Face au projet de réforme du système de retraites, la grève des transports en commun lancée depuis jeudi dernier se poursuit ce lundi.L'essentielLes reporters du Parisien sont mobilisés toute la journée pour vous informer au mieux de l'état du trafic sur les routes et des perturbations dans les transports, des éventuels incidents et des zones à éviter ce lundi 9 décembre.Le trafic SNCF et RATP est de nouveau très perturbé, voire inexistant, ce lundi, après déjà quatre journées d'un mouvement de grève très suivi.Édouard Philippe n'a plus que deux jours pour bâtir son projet, fondé sur deux points clés : la date d'application de la réforme et l'avenir des régimes spéciaux» Suivez en direct la journée de perturbations dans les transports en Ile-de-de-France9h05. Témoignage. Aicha, chercheuse, est partie à 7 heures du Stade de France. « J'ai une réunion à 9h30 à l'hôpital Necker, j'essaie de prendre le 39 ou le 91, sans succès. J'ai assisté à de grosses bousculades, on voit vraiment le mauvais visage de l'être humain ce matin. Je préfère renoncer j' ai pas envie de me blesser. Je vais y aller à pied, j'en ai pour 1h12. »9 heures. Cohue gare du Nord. Il y a tant de monde pour espérer monter à bord des rares RER B, que la RATP doit réguler la descente des passagers sur les quais. L'urgence est d'autant plus prégnante que les derniers trains s'annoncent. null #InfoTrafic #RERB Dernier départ de Denfert Rochereau à destination de St Rémy 9h20Dernier départ de Gare du Nord à destination de Robinson 9h32Dernier départ de Gare du Nord à destination de Massy Palaiseau 9h41-- RER B (@RERB) December 9, 2019 Le quai pour le #RERB ce matin c'etait quelque chose à #GareDuNord pic.twitter.com/naygiKb7Vl-- Joseph Forgeron null (@TheRealYoucef) December 9, 2019 8h53. Bruxelles n'y serait pour rien. « Ce n'est pas Bruxelles à la manœuvre, c'est le gouvernement français qui est à la ...