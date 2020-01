DIRECT. Grève du 6 janvier : un compromis est «proche» d'après Bruno Le Maire.

Nouvelle journée compliquée dans les transports parisiens. Toutes les lignes de métro sont ouvertes, mais attention, elles ne fonctionnent que très partiellementEdouard Philippe sera à la manœuvre cette semaine pour tenter de trouver un compromisRichard Ferrand, président de l'Assemblée nationale, avance une piste sur l'âge pivot9h10. Amélioration et bus de substitution ligne P. Des bus de substitution ont été mis en place par la SNCF sur la dernière branche de la ligne P qui n'était plus en service depuis le début de la grève. Huit bus circulent entre La Ferté-Milon (Aisne) et Meaux (Seine-et-Marne), neuf dans l'autre sens. Deux trains, un dans chaque sens, rallient La Ferté-Milon à Paris. 5000 personnes empruntent cette branche de la ligne P chaque semaine sur un total de 105 000 voyageurs (chiffres de 2015). Même si la fréquence des trains n'est pas celle d'avant-grève, toutes les branches de la ligne P fonctionnent. Les informations sur l'état du trafic sont à consulter directement sur le blog officiel de la ligne P.9h05. En quête d'une solution. Gare du Nord, Aminata, qui vit à colonel Fabien, cherche une solution sur son smartphone. «Je vais aux Gobelins. Le bus 91 était annoncé, mais le service ne démarre qu'à 11 heures. J'aurais pu prendre la 5, mais non, elle ne dessert pas toute la ligne.» Antoine, étudiant, explique, lui, avoir «pris le RER B à Charles de Gaulle, ça allait. Là je prends la 4 pour essayer de descendre vers Vaugirard. Je marcherai, j'ai l'habitude».9 heures. Environ 400 km de bouchons. Le total des bouchons en Ile-de-France est d'environ 400 km. A titre de comparaison, le 16 décembre, à 8h30, il était de 600 km.8h55. Le gouvernement va «regarder». Chez Marc Fesneau, la tonalité est la même que pour Bruno Le Maire. Le gouvernement va «regarder» la proposition de «conférence de financement» du système de retraites émise par Laurent Berger (CFDT), assure, sur Sud Radio, le ...