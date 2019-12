DIRECT. Grève du 18 décembre : muet sur son «affaire», Delevoye s'enorgueillit de son bilan

L'essentiel :Un nouveau « Monsieur Retraites » a été nommé dans la nuit pour remplacer Jean-Paul Delevoye. Il s'agit de Laurent Pietraszewski, député LREM du Nord. Il assistera à son premier conseil des ministres à 10 heures.Édouard Philippe reçoit les syndicats à Matignon à partir de 14 heures pour tenter de trouver une issue à la crise. Des concessions pourraient être faites aux syndicats réformistes.Y aura-t-il mon train pour Noël ? C'est la question qui perdure malgré le « plan Noël » de la SNCF, les grévistes devant se déclarer 24 heures à l'avance.» Suivez la journée au fil des événements9h52. 212 km de bouchons. Un niveau «habituel » selon Sytadin.9h46. Delevoye s'en va. Agnès Buzyn et Laurent Pietraszewski s'engouffrent dans une voiture pour se rendre à l'Elysée.9h45. Delevoye s'attarde. Après avoir salué des collaborateurs du ministère, il discute avec Agnès Buzyn et Laurent Pietraszewski. Qui sont déjà en retard pour le conseil des ministres prévu à 10 heures.9h40. Laurent Pietraszewski conclut. Le nouveau secrétaire d'Etat a rendu un hommage appuyé à son prédécesseur, s'exprimant quelques toutes petites minutes.9h37 bis. Et vante déjà le projet. « Le régime universel des retraites, c'est un projet de justice sociale, envers les femmes, les travailleurs précaires, et il était essentiel ce matin de le réaffirmer », dit-il.9h37. Pietraszewski prend la parole. « C'est d'abord un grand honneur mais surtout une grande responsabilité de succéder à Jean-Paul Delevoye », commence le nouveau secrétaire d'Etat.9h36. Pas un mot sur « l'affaire ». S'exprimant pendant près d'un quart d'heure, Jean-Paul Delevoye a dit sa satisfaction sur le projet et n'a absolument pas abordé les erreurs personnelles qui l'ont poussé à démissionner.9h35. Delevoye conclut (bis). « Ce qui est important c'est que la France doit gagner, par la confrontation, la puissance et la ...