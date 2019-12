DIRECT. Grève du 13 décembre : la RATP prête à rembourser une partie des abonnés

L'essentiel :Après les annonces d'Édouard Philippe entérinant l'âge pivot, nous publions en exclusivité des simulations sur ce que cet âge de 64 ans va progressivement changer.Avec des RER au compte-gouttes, des Transiliens impactés et huit lignes de métro encore fermées, la RATP prévoit un trafic comparable à la journée de jeudi.Les déplacements quotidiens des urbains s'avèrent ce vendredi encore, pour la neuvième journée consécutive, très compliqués. Les organismes souffrent.» Suivez le déroulement de la journée en direct9h55. Priorité à la sécurité. La présidente de la RATP a également martelé sur Europe 1 que « la sécurité est la mère de notre métier ». « On a 1 200 personnes sur le terrain pour faire la canalisation des flux, c'est-à-dire éviter qu'il y ait trop de monde sur les quais », a souligné la dirigeante, alors que de nombreuses photos et vidéos montrent des tunnels de métro ou de RER remplis de voyageurs. Catherine Guillouard: "La sécurité est la mère de notre métier" #grevedu13decembre#Europe1 pic.twitter.com/4qc6AJC9NN-- Europe 1 (@Europe1) 13 décembre 20199h45. Une partie du Pass Navigo remboursée ? « Bien sûr que nous allons rembourser » les voyageurs touchés par la grève, a affirmé sur Europe 1 la PDG de la RATP Catherine Guillouard. « Un plan de remboursement prendra en compte les modalités du service effectué », a-t-elle dit, ce qui laisse entendre que le remboursement ne sera pas intégral.9h40. Parole de cycliste. Sur le boulevard Victor, près de la Porte de Versailles (XVe), plusieurs cyclistes équipés plus ou moins bien contre la pluie sont présents sur les pistes cyclables malgré le temps. « J'ai attendu une petite accalmie, explique Gaëtan. Je file maintenant avant que ça ne reprenne trop fort. Le vélo est encore le moyen le plus rapide pour rejoindre mon travail ! » LIRE AUSSI > Grève : à pied, à vélo ou en trottinette, c'est l'anarchie ...