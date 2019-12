DIRECT. Grève du 12 décembre : «Pas de trève de Noël», menace la CGT cheminot

Le Premier ministre a détaillé mercredi les grandes lignes de la réforme des retraitesLes syndicats, dont la CFDT, ont tous marqué leurs désaccordsUne nouvelle journée compliquée s'annonce dans les transports» Suivez la journée en direct9h10. A Meaux, les usagers retrouvent le sourire. Ils attendaient ça depuis une semaine. Pour la première fois en semaine, les trains desservent à nouveau la gare de Meaux sur la ligne P. « Ça change beaucoup de choses, et pour pas mal de gens », confie Jean-Jacques, un voyageur en partance pour Paris. Lundi matin, cet agent bancaire a mis 4h30 pour rallier son lieu de travail. Il devait mettre un peu plus d'une heure ce matin.8h55. La «crainte du soir ». A Cergy, dans le Val-d'Oise, les usagers prennent leur mal en patience ce matin. Mais comme tous les jours, c'est l'angoisse du retour le soir qui est forte. « Il y a l'attente et l'incertitude de pouvoir monter dans une rame bondée, c'est un peu comme au Loto », témoigne ICI Nadia qui travaille dans le XVIe à Paris. 8h45. Un simulateur sur les retraites. Selon Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, le «premier simulateur sur les retraites » sera mis en place dès la semaine prochaine.8h43. Une place pour la négociation. Bruno Le Maire, le ministre de l'Economie sur France 2 a estimé pour sa part que la question de l'âge pivot pouvait faire l'objet d'une négociation. « Nous proposons l'âge pivot à 64 ans, avec un système de bonus et de malus (...). Est-ce qu'il y a de meilleures solutions ? Peut-être, venons en discuter. Il peut y avoir de meilleures solutions, c'est (aux syndicats) de les apporter. C'est à eux de nous apporter la preuve qu'il existe de meilleures solutions », a-t-il estimé. 8h40. Laurent Berger veut le retrait de l'âge-pivot. Sur BFM TV, le patron de la CFDT a confirmé que le syndicat ne demande par le retrait du projet de loi sur les retraites mais celui de l'âge pivot. 8h28. Blocage de la zone ...