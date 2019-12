DIRECT. Grève contre la réforme des retraites : 276 km de bouchons en Ile-de-France

L'essentiel :Fragilisé par la polémique sur ses « oublis », le « Monsieur Retraites » du gouvernement Jean-Paul Delevoye a présenté sa démission lundi. Emmanuel Macron cherche un remplaçant pour mener à bien la réforme.Les prévisions de la RATP et de la SNCF font de nouveau craindre une journée de galère dans les transports, notamment en région parisienne. La sécurité des voyageurs pose question.Côté enseignants aussi, la grève est suivie. Le ministre Blanquer peine à les convaincre. Selon le gouvernement, 25 % de profs du primaire sont aujourd'hui grévistes.Plusieurs manifestations s'élanceront en fin de matinée. À Paris, le cortège la place de la République à 13h30 pour atteindre la place de la Nation. » Suivez les perturbations et la mobilisation :8 heures. Des dépôts de bus bloqués. Notamment à Saint-Denis où, selon un journaliste sur place, un piquet de grève, accompagné d'une fanfare, bloque la sortie des autobus non grévistes depuis 4h30, et se poursuivait malgré l'intervention des forces de l'ordre à 7 heures. Le blocage du dépôt de bus dans le quartier Pleyel à #SaintDenis dure depuis ce matin a 4h30. Malgré l'intervention des forces policières à 7h, le blocage continue #greve17decembre pic.twitter.com/d8PRxutLFu-- Aziz OGUZ (@Aziz_Oguzz) December 17, 2019 7h50. Maria «perd beaucoup ». Femme de ménage, Maria a des particuliers employeurs en différents endroits d'Ile-de-France. Depuis 13 jours, elle n'a pu aller travailler que deux jours. «Je perds gros avec les grèves », confie-t-elle.7h45. En bus, à pied. On panache comme on peut ses déplacements. Pour essayer de gagner du temps, on a calculé les temps de marche entre de nombreux points de la capitale. 7h35. Décalage horaire oblige. Les manifestations du 17 décembre ont déjà eu lieu à Saint-Denis et Saint-Pierre de la Réunion. MOBILISATION !! La mobilisation se poursuit à Saint-Denis et à Saint-Pierre #LaReunion ...