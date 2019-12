Dior s'offre une superproduction à Miami

Kim Jones a présenté sa collection homme de l'automne 2020, mardi 3 décembre, à Miami. Un show flamboyant et un vestiaire pop couture, à la démesure de la ville américaine.

Miami 2019. Le bleu turquoise du ciel et celui de la mer rivalisent d'éclat, les teintes survitaminées du quartier Art déco flamboient au soleil. Depuis les années 1920, la ville défend sa couronne d'empire du bling et de l'excès. Au fil des décennies, Hollywood et la jet-set ont cédé la place aux rappeurs « East Coast » et aux idoles de la mode (c'est ici, dans sa villa à l'aura décadente, que Gianni Versace a été assassiné en 1997).

Miami cache aussi un charme discret - celui de Little Havana où la musique coule autant à flot que les rhums, celui du quartier de Wynwood et ses fresques de street art - mais c'est le bling qui paraît triompher en cette première semaine de décembre. La ville accueille à partir du 5 décembre Art Basel, sa foire d'art contemporain annuelle et son flot de collectionneurs aux goûts contrastés et aux budgets stratosphériques. La veille s'est ouvert Design Miami, salon prestigieux où l'on vient se montrer autant qu'exposer des créations.

Invitées régulières de ces deux évènements, les marques de luxe sont cette année venues plus en force que jamais. L'armada LVMH est là : Berluti, Loewe, Louis Vuitton et Fendi sont venus montrer diverses collaborations et projets. En guise d'apéritif de cette grande parade, Dior et son directeur artistique Kim Jones ont présenté, le 3 décembre au soir, la collection homme de l'automne 2020. Le lien entre Dior et Art Basel est facile à faire : le fondateur de la maison, Christian Dior, était galeriste dans les années 1930 avant de commencer sa carrière de couturier. Le designer actuel, lui, fait volontiers appel à des artistes ; depuis son arrivée en mars 2018, Kim Jones a déjà travaillé avec Raymond Pettibon, Hajime Sorayama et Daniel Arsham.

