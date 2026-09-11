Dino Toppmöller n’a pas douté

On n’est pas obligé de le croire. C’est toujours plus facile de parler une fois que le coup de sifflet final a retenti et celui qui aurait parié sur un tel scénario entre le Slavia Prague et Lens (2-3 pour les Sang et Or, pourtant mené au début du temps additionnel) peut aller jouer à l’EuroMillions au réveil. Sur son banc, Dino Toppmöller a dû passer par des dizaines d’émotions différentes , mais assure n’avoir jamais cessé d’y croire.

Satisfait du caractère

« Si vous m’avez vu sur le deuxième but du Slavia, j’ai poussé l’équipe, a-t-il indiqué en conférence de presse. Je n’ai jamais imaginé que c’était fini. J’étais certain qu’on pouvait encore marquer . Heureusement le 2-2 est arrivé vite. » Effectivement, Florian Thauvin a égalisé seulement trois minutes après le second but tchèque, mais il valait mieux tard que jamais.…

EL pour SOFOOT.com