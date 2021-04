Dîners clandestins: Marlène Schiappa défend Gabriel Attal, qui aurait reçu et "refusé" une invitation

La ministre est montée au front mardi 6 avril, après un week-end de Pâques marqué par la polémique du "Palais Vivienne", présenté comme un "restaurant clandestin dans les beaux quartiers" prisé de certaines personnalités.

Marlene Schiappa, le 30 mars 2021, à l'Assemblée nationale ( AFP / BERTRAND GUAY )

"Je sais de source sûre qu'il y a eu une invitation et que Gabriel Attal l'a refusée fermement". Marlène Schiappa a défendu le porte-parole du gouvernement, après la diffusion d'un reportage sur M6 où l'on entend Pierre-Jean Chalençon, propriétaire du "Palais Vivienne", évoquer le nom du membre du gouvernement dans un sujet sur des diners secrets en plein Paris.

Le procureur de Paris Rémy Heitz a ouvert une enquête pénale après un reportage de M6 sur ces dîners haut de gamme, interdits en période de pandémie durant lequel une source anonyme assurait à la chaîne que des ministres participaient à ce genre de repas. La chaîne privée avait notamment diffusé vendredi soir un reportage en caméra cachée dans un lieu présenté comme "un restaurant clandestin situé dans les beaux quartiers", où les participants et les serveurs ne portent pas de masques et ne respectent pas les gestes barrières, malgré l'épidémie liée au Covid-19.

Chalençon, les ministres et "l'exemplarité"

"La justice s'est saisie de la question des restaurants clandestins. Un certain nombre de noms et de photos ont été révélés. Il suffit pas de faire de Twitter un tribunal", a estimé pour sa part Marlène Schiappa, à l'antenne de franceinfo . "Chaque personne qui a participé à cela doit évidemment rendre des comptes comme tout citoyen". A la question de savoir si un ministre devait quitter son poste si sa participation à un évènement de ce type était prouvé : "Je ne forme pas le gouvernement mais à mon humble avis ouI. Avoir une amende, comme n'importe quel citoyen et ensuite démissionner". "Je veux pas préjuger de la décision du président de la République ou du Premier ministre, mais oui. A ce stade, personne n'a été en mesure de démontrer qu'il y aurait un ministre qui a participé" , rappelle t-elle toutefois.

Plusieurs membres du gouvernement ont exclu dimanche que l'un d'entre eux ait pu participer à un tel dîner. "Je n'(y) crois pas une seule seconde", a indiqué Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, sur LCI . Dans l'entretien diffusé fin février, Chalençon évoquait ses "amis au gouvernement", et notamment Gabriel Attal en assurant: il "doit venir dîner prochainement". "Gabriel Attal a découvert cet extrait ce soir sur Twitter avec beaucoup d'étonnement. Il ne connaît pas Monsieur Chalençon et n'a évidemment jamais participé à un quelconque dîner ou soirée. Comme il l'a indiqué en fin d'après-midi sur LCI, il attache la plus grande importance à l'exemplarité des membres du gouvernement dans cette période", a indiqué l'entourage du porte-parole.