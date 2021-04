Dîners clandestins : Bruno Le Maire s'insurge contre une "atmosphère délétère" de "soupçon"

Le ministre a réagi à la polémique ayant émergé après la diffusion d'un reportage sur le "Palais Vivienne" et ses dîners contrevenant aux règles sanitaires.

Bruno Le Maire, le 1er avril 2021, à Genève ( POOL / DENIS BALIBOUSE )

"Je trouve toute cette histoire dangereuse pour notre démocratie et révoltante". Bruno Le Maire s'est élevé face aux allégations ayant fleuri avec la diffusion de propos du collectionneur Pirre-Jean Chalençon, qui avait évoqué des dîners dans son Palais Vivienne en compagnie de ministres, avant de se rétracter et d'évoquer un "poisson d'avril". Depuis, les supputations vont bon train quant à l'hypothétique présence de membres du gouvernement dans ces repas clandestins. "Calomnier, il en restera toujours quelque chose. C'est trop facile ce cynisme, c'est trop facile de jeter des noms en pature. C'est trop facile de jeter des fonctions ministérielles gouvernementales, parlementaires en pature au grand public. C'est trop facile de jouer sur les jalousies, sur le ressentiment. Les personnes qui jouent avec ça doivent être dénoncées, et si elles ont procédé par mensonges, poursuivies et condamnées", a dénoncé le ministre de l'Economie et des Finances à l'antenne de Sud Radio , vendredi 9 avril.

"Une démocratie repose sur la vérité. Par sur le mensonge et le soupçon, pas sur une atmosphère délétère que certains veulent continuer à répandre. On rigole la première fois, et ensuite on ne rigole plus du tout. Cette affaire ne me fait pas rire du tout. Nous sommes une grande nation, les héritiers des Lumières, nous comptons sur la scène internationale. Ramener la démocratie à cette boue est quelque chose qui ne me fait plus rigoler du tout", a t-il insisté.

La Société des journalistes (SDJ) des JT de M6 a défendu mardi le reportage sur des dîners clandestins qui a mis les réseaux sociaux en ébullition, alors que l'un de leurs organisateurs, Pierre-Jean Chalençon, accuse les reporters de la chaîne de l'avoir piégé. Depuis la diffusion le 2 avril de ce reportage, le célèbre collectionneur "se répand dans les médias et sur les réseaux sociaux", "accuse notre rédaction et nos JT de propager des 'calomnies'" et "nous reproche 'une sorte de guet-apens, de coup monté'", rapporte la SDJ, qui tient à réfuter ces propos. Le reportage a enflammé les réseaux sociaux durant le weekend, provoqué des réactions de la classe politique, et entraîné l'ouverture d'une enquête. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a déclaré mardi qu'à sa connaissance, aucun ministre ne participait à de tels dîners de luxe clandestins et il a pourfendu une rumeur qui "sape les fondements de la démocratie".