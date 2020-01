Dîner du Sidaction: la mode se mobilise à nouveau contre le sida

Line Renaud à Paris le 23 janvier 2019 ( AFP / Alain JOCARD )

Line Renaud et le prix Nobel Françoise Barré-Sinoussi, codécouvreuse du VIH, toutes deux à la tête de Sidaction, présideront le 23 janvier à Paris la 18e édition du Dîner de la mode au profit de l'association de lutte contre le sida, ont annoncé mercredi les organisateurs.

Destinée à récolter des fonds pour la recherche et l'aide aux malades, cette soirée organisée depuis 2003 en partenariat avec la Fédération française de la Haute Couture, parmi les principaux événements de bienfaisance en France, a permis de récolter l'an dernier 650.000 euros.

La moitié des dons récoltés finance des programmes de recherche et de soins et l'autre moitié des programmes de prévention et d'aide aux malades en France et dans les pays en développement.

Christelle Brua, cheffe pâtissière du Palais de l'Elysée et meilleure cheffe pâtissière de restaurant au monde 2018, et Amandine Chaignot, cheffe du restaurant Pouliche (Paris), seront associées aux fourneaux.

Selon Sidaction, 770.000 personnes sont décédées de maladies liées au sida dans le monde en 2018 et 1,7 million de personnes ont découvert leur séropositivité.

En France, près de 150.000 personnes vivent avec le VIH, tandis que 6.000 contaminations supplémentaires sont diagnostiquées chaque année.

