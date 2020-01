Dimitri Yachvili, nouvelle voix du rugby sur France Télévisions : «C'est un honneur»

La nomination de Fabien Galthié à la tête du XV de France a mécaniquement entraîné un chamboulement à France Télévisions. Exit le duo de commentateurs que le nouveau sélectionneur formait depuis 2008 avec le journaliste Mathieu Lartot. Le nom de Dimitri Yachvili s'est finalement imposé. Une nouvelle aventure commence pour l'ancien demi de mêlée international (61 sélections). Il nous explique comment il envisage de devenir pour des millions de téléspectateurs la nouvelle voix du rugby lors du Tournoi des Six Nations qui commence pour les Bleus le 2 février (16 heures) avec France-Angleterre.Quelles sont les voix du rugby à la télévision auxquelles vous vous êtes identifié ?DIMITRI YACHVILI. Le duo de commentateurs qui m'a marqué, ce sont les deux Pierre, Salviac et Albaladejo (NDLR : entre 1983 et 1999). Ce sont mes premiers souvenirs devant le petit écran.Quelle patte voulez-vous apporter ?Je ne veux pas me comparer à qui ce soit. A l'époque Salviac-Albaladejo, il n'existait qu'une seule paire de commentateurs pour le rugby, du fait des retransmissions restreintes. De nos jours, il en existe une dizaine. C'est pour cela que je ne veux pas me différencier, car toutes ont leur défaut et leurs qualités. Surtout le téléspectateur s'identifie à toi. Je vais rester le plus naturel possible.Votre désignation, c'est une énorme marque de confiance ?Oui, je m'en rends compte. C'est un honneur, une fierté. Il y a de la pression, mais elle est différente de celle que j'ai connue en tant que joueur. Au moment du compte à rebours pour la prise d'antenne, tu as le palpitant, mais tu n'as pas la boule au ventre comme lorsque tu arrives au stade ou le jeudi, au moment de l'annonce du groupe. Derrière le micro, c'est un plaisir différent. J'essaierai d'apporter ma touche technique.Albaladejo, Lacroix puis Galthié étaient tous des trois quarts. Est-ce indispensable d'occuper ce poste pour devenir ...