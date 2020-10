So Foot • 21/10/2020 à 06:00

Dimitri Payet, Marseillais à vie

Arrivé à l'OM en 2013, Dimitri Payet ne s'est jamais senti aussi marseillais et le crie sur tous les toits. Pourtant à 33 ans, il semble encore chercher sa place dans le Hall of Fame olympien.

En mars 2024, Dimitri Payet aura 37 ans et si les choses se passent comme elles doivent se passer, le milieu offensif sera encore sous contrat avec l'OM pour trois mois., jure celui qui a prolongé fin juin son contrat jusqu'à juin 2024.Jacques-Henri Eyraud était évidemment là le jour où Payet a renouvelé ses vœux à l'OM., ébruitait alors le présidentLe garçon a débarqué la première fois sur les bords de la Méditerranée en 2013 et, malgré son crochet du côté de West Ham (2015-2017), il entame aujourd'hui sa septième saison dans le club phocéen. De quoi être considéré comme un taulier aux côtés de Steve Mandanda et Florian Thauvin, qui eux