Dimitri Payet : le salaire, c'est tabou, on n'en viendra pas à bout

Le maître à jouer de l'OM est catégorique : impossible pour lui de réduire son salaire pendant la crise sanitaire et donc d'imiter les joueurs du Barça, de la Juve et du Bayern, qui ont collectivement accepté de réduire temporairement leurs émoluments. Alors que le PSG et l'OL n'ont eux aussi pas trouvé d'accord global avec leurs joueurs sur une baisse de leurs rémunérations, la Ligue 1 et certains de ses plus illustres acteurs semblent une fois de plus avoir rétréci au lavage.

L'exception française

Voilà, c'est dit. Voici des semaines que le spectre vulgaire du pognon et des salaires planait au dessus de la Ligue 1, comme un nuage d'orage que tout le monde faisait semblant d'ignorer, mais qui devait bien détonner un jour ou l'autre. Alors, Dimitri Payet a pris son courage à deux mains pour balancer sa vérité. En pleine crise du Covid-19, le milieu olympien, plus gros salaire du club avec Kevin Strootman, n'a pas cherché à faire baisser ses émoluments et a expliqué sa démarche au: "" Le message est limpide : n'en parlons plus, tout a déjà été dit. Si seulement c'était vrai...Parlons gros sous, donc. Aussi bien au PSG, à l'OL qu'à l'OM, aucun accord collectif sur les salaires n'a été annoncé, même s'il faut aussi souligner que certains joueurs auraient consenti à faire individuellement des efforts. Un petit problème vient dès lors taquiner du museau le football hexagonal : à Munich, l'intégralité de l'effectif du Bayern a accepté une baisse de rémunération de 20% en avril, quand, en Catalogne, les joueurs du Barça se sont mis d'accord pour une diminution de 70% de leurs émoluments le temps de la crise sanitaire. Autant de mesures supposées permettre aux clubs concernés de mieux encaisser le contrecoup économique de la crise sanitaire, évitant ainsi aux salariés non-footballeurs des