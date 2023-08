Dimitri Payet : « Le choix du foot et pas de l’argent »

Quoi, un footballeur qui quitte un club pour aller autre part qu’en Arabie saoudite ? Il y a le droit ?

Contraint de quitter l’OM à contre-coeur, Dimitri Payet a trouvé un nouveau challenge en s’envolant pour le Brésil et Vasco de Gama. Avant de grimper dans l’avion, il s’est confié à RMC Sport : « (Mon but) était d’avoir un challenge aussi excitant et aussi palpitant qu’avec l’OM. Donc je pense qu’en matière de ferveur et de football je ne pouvais pas trouver mieux que le Brésil et Vasco. » …

JB pour SOFOOT.com